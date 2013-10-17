Нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:28
Нет
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:55
Раньше было достаточно практически во всех банках. Потом банки поменяли свою риторику, мол договор по депо доказывает только источник происхождения средств на сумму полученных %. А по основной сумме все равно надо показывать источники возникновения доходов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:36
Може не справку а виписку з рахунку?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как это поможет имяреку показать источник дохода?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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