Нет
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:28
Нет
Додано: Нед 26 кві, 2020 08:55
Раньше было достаточно практически во всех банках. Потом банки поменяли свою риторику, мол договор по депо доказывает только источник происхождения средств на сумму полученных %. А по основной сумме все равно надо показывать источники возникновения доходов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:36
Може не справку а виписку з рахунку?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как это поможет имяреку показать источник дохода?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:00
Пару млн на рахунку...ось і Фонд прОцентами накапав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 кві, 2020 08:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заява от тещи, шо подарила любимому тестю накопленное за усю жисть - уполне проходит.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:56
ukrprom2014 уже был опыт?
Кешбечные карты!
Додано: Пон 27 кві, 2020 09:57
не проходітЬ
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:45
100% думаю продать квартиру. Потом эту справку показывать всем банкам. Чтобы было 200к грн умножить на 150банков.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 27 кві, 2020 10:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Я использовал налоговую декларацию ФОПа.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
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