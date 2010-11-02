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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4014401540164017>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:28

  proftpd66 написав:Подскажите, для фин мониторинга можно показать справку про выплату депозита из другого банка ? Это будет достаточно?

Нет
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 08:55

  proftpd66 написав:Подскажите, для фин мониторинга можно показать справку про выплату депозита из другого банка ? Это будет достаточно?

Раньше было достаточно практически во всех банках. Потом банки поменяли свою риторику, мол договор по депо доказывает только источник происхождения средств на сумму полученных %. А по основной сумме все равно надо показывать источники возникновения доходов
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:36

  proftpd66 написав:Подскажите, для фин мониторинга можно показать справку про выплату депозита из другого банка ? Это будет достаточно?

Може не справку а виписку з рахунку?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Може не справку а виписку з рахунку?
Как это поможет имяреку показать источник дохода?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:00

  Flamingo написав:
  Квесторе_поверніться написав:Може не справку а виписку з рахунку?
Как это поможет имяреку показать источник дохода?

Пару млн на рахунку...ось і Фонд прОцентами накапав.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 08:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:по основной сумме все равно надо показывать источники возникновения доходов

Заява от тещи, шо подарила любимому тестю накопленное за усю жисть - уполне проходит.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:56

ukrprom2014 уже был опыт?
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
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Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 09:57

  ukrprom2014 написав:
  Flamingo написав:по основной сумме все равно надо показывать источники возникновения доходов

Заява от тещи, шо подарила любимому тестю накопленное за усю жисть - уполне проходит.


не проходітЬ
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:45

100% думаю продать квартиру. Потом эту справку показывать всем банкам. Чтобы было 200к грн умножить на 150банков.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 10:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  proftpd66 написав:100% думаю продать квартиру. Потом эту справку показывать всем банкам. Чтобы было 200к грн умножить на 150банков.

Я использовал налоговую декларацию ФОПа.
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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