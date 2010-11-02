Скріншот з кабінету Пенсійного фонду.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 11:27
Скріншот з кабінету Пенсійного фонду.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 27 кві, 2020 11:48
подскажите с 28.04
если я с коко дебетки перекину через иб 10 тыс.грн. на свою карту а-банка для погашения кредитки, то попаду ли я под фин.??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
Переложила закончившийся депозит на депозит-онлайн. Но у меня авторская карта, каждый раз при перевкладе пишу в отделении заявление о двойных процентах (или процентах на остаток). Отделение в Киеве на Тимошенко 21 закрыто на карантин.
Задала вопрос на сайте, в ответ предложили проехать до открытого отделения и дали список ).
Почему нельзя сделать автоматом, а каждый раз занимать время и у клиента, и у оператора, непонятно.
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:30
Если раньше перекидывали и не попадали то с 28 числа ничего не поменяется.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:56
Тільки практика.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:02
Да при чем тут практика? Неужели сложно почитать какие изменения грядут в вопросах финмона? Какие ограничения будут введены и почему? Как это коснется операций с картами (где владельцы уже идентифицированы)? Надо потратить всего 15 минут на то чтобы ознакомиться с этими моментами (а они многократно хорошо освещены даже в СМИ - если лень читать первоисточник) и вопросов "а-ля Игорь Алексеевич" уже просто не возникнет.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:03
возможно, лучше снять через банкомат или кассу и потом пополнить. п2п - могут бомбить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:10
Re: Форвард Банк Forward Bank
Пишуть всякі байки.
А банка може на свій розсуд проводити внутрішній фінмон...в межах чинного законодавства.
НБУ їх за це штрафують а суди скасовують. Так і живем.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:27
Flamingo +1 проблем для владельцев карт банка не вижу
Кешбечные карты!
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:28
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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