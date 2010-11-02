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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4014401540164017

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:27

  proftpd66 написав:100% думаю продать квартиру. Потом эту справку показывать всем банкам. Чтобы было 200к грн умножить на 150банков.

Скріншот з кабінету Пенсійного фонду.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:48

подскажите с 28.04

если я с коко дебетки перекину через иб 10 тыс.грн. на свою карту а-банка для погашения кредитки, то попаду ли я под фин.??
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Переложила закончившийся депозит на депозит-онлайн. Но у меня авторская карта, каждый раз при перевкладе пишу в отделении заявление о двойных процентах (или процентах на остаток). Отделение в Киеве на Тимошенко 21 закрыто на карантин.
Задала вопрос на сайте, в ответ предложили проехать до открытого отделения и дали список ).
Почему нельзя сделать автоматом, а каждый раз занимать время и у клиента, и у оператора, непонятно.
Hella
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:30

  Игорь Алексеевич написав:подскажите с 28.04

если я с коко дебетки перекину через иб 10 тыс.грн. на свою карту а-банка для погашения кредитки, то попаду ли я под фин.??

Если раньше перекидывали и не попадали то с 28 числа ничего не поменяется.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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  • UK рахунок в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:56

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Игорь Алексеевич написав:подскажите с 28.04

если я с коко дебетки перекину через иб 10 тыс.грн. на свою карту а-банка для погашения кредитки, то попаду ли я под фин.??

Если раньше перекидывали и не попадали то с 28 числа ничего не поменяется.

Тільки практика. :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:02

  Квесторе_поверніться написав:
  vitaliy_berdinskikh написав:
  Игорь Алексеевич написав:подскажите с 28.04

если я с коко дебетки перекину через иб 10 тыс.грн. на свою карту а-банка для погашения кредитки, то попаду ли я под фин.??

Если раньше перекидывали и не попадали то с 28 числа ничего не поменяется.

Тільки практика. :)

Да при чем тут практика? Неужели сложно почитать какие изменения грядут в вопросах финмона? Какие ограничения будут введены и почему? Как это коснется операций с картами (где владельцы уже идентифицированы)? Надо потратить всего 15 минут на то чтобы ознакомиться с этими моментами (а они многократно хорошо освещены даже в СМИ - если лень читать первоисточник) и вопросов "а-ля Игорь Алексеевич" уже просто не возникнет. :evil:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:03

  Игорь Алексеевич написав:подскажите с 28.04

если я с коко дебетки перекину через иб 10 тыс.грн. на свою карту а-банка для погашения кредитки, то попаду ли я под фин.??


возможно, лучше снять через банкомат или кассу и потом пополнить. п2п - могут бомбить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Да при чем тут практика? Неужели сложно почитать какие изменения грядут в вопросах финмона? Какие ограничения будут введены и почему? Как это коснется операций с картами (где владельцы уже идентифицированы)?

Пишуть всякі байки.
А банка може на свій розсуд проводити внутрішній фінмон...в межах чинного законодавства.
НБУ їх за це штрафують а суди скасовують. Так і живем.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:27

Flamingo +1 проблем для владельцев карт банка не вижу
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:28

  omb написав:Flamingo +1 проблем для владельцев карт банка не вижу

Сьогодні тільки 27... :wink:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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