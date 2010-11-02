Додано: Пон 27 кві, 2020 15:11

Общее впечатление от участия в акции — несомненно, это самые тяжело заработанные мной деньги за последние многие годы. Шел до конца на одном упрямстве.1. Для участия в акции 1,5 месяца героически выбивал индивидуальную ссылку в SMS-сообщении/сообщении на электронную почту (объемную переписку с банком могу предоставить сотрудникам).2. Для меня всегда очень важна первопричина, здесь же так до конца для себя и не разобрался, чего же больше: вопиющей некомпетентности абсолютного большинства сотрудников (элементарного незнания той линейки продуктов банка, за которую они непосредственно отвечают), либо столь острое желание «зробити клієнта разом”.Все это усугублялось абсолютным нежеланием сотрудников представляться: получая от тебя массу информации — напрочь отказывались представиться (а вам зачем?). После 30 минут общения (постоянные уточнения каких-то элементарных вопросов, четко изложенных в документах банка, у «руководства»), связь обрывалась. Все приходилось повторять уже с другим сотрудником.Так, сотрудница банка Богдана (имя буквально ВЫБИВАЛ) упорно доказывала мне, что под акцию попадает только одна карта (дебетовая или кредитная), первый льготный период (90 дней) по кредитной карте начинается автоматом с момента активации карты и т.д.; все мои попытки ссылаться на конкретные пункты документов банка услышаны не были.Приятным исключением стал адекватный сотрудник горячей линии банка по имени Виталий (так он сам сразу и представился).Отдельно хочу обратить внимание на специфику работы горячей линии — не очень-то она и горячая. Характерна позиция оператора №737 (номер буквально ВЫБИВАЛ): ставишь конкретный вопрос — это не ко мне. Так, а к кому тогда? - выясняй суть проблемы, переключай на соответствующих специалистов, бери на контроль и т.д. Будто клиенту банка доступен широкий перечень телефонов соответствующих специалистов по конкретному вопросу.Масса разных толкований продуктов банка и условий их предоставления. Так, получил заверение от нескольких сотрудников центрального подразделения банка (занимающегося сопровождением банковских карт), а также операторов горячей линии, в том, что клиент может открыть дополнительно к имеющейся дебетовой карте КОКО, платную именную карту КОКО. Это уже, естественно, речь не об акции...В отделении же №4 (г. Киев, ул. Спасская,ИО начальника отделения Власюк Наталья категорически в этом отказала, ссылаясь на внутренний приказ банка, показать который она отказалась. В этом же отделении моя именная дебетовая карта пролежала 40 дней, мне так никто и не позвонил. На мои неоднократные звонки молодой человек (сотрудник отделения) в довольно грубой форме отвечал «не звонили, значит не пришла, — искать не буду». Только после вмешательства начальника отделения, она подтвердила — моя карта давно в отделении.Общий вывод: если бы канализация работала, как большинство сотрудников данного банка, то мы бы ходили по уши в дерьме.Только заверение в том, что буду оспаривать их действия письменно непосредственно у Кисельова А.В. (пред. правления банка) в некоторых случаях помогало.