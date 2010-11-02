Горох сказал что все растянется до 1 января.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:36
Горох сказал что все растянется до 1 января.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:39
Ну давайте еще раз попробуем перечитать вопрос:
Возмем навскидку любой из комментариев сми по этому вопросу. Можно даже не покидая финанс.юа https://news.finance.ua/ru/news/-/469419/vseh-klientov-bankov-proveryat-chi-perevody-mogut-zablokirovat - читаем:
Пробуем думать . У Игоря Алексеевича кредит? По сути да. Он может потянуть на свою кредитку в абанке "тянучкой" абанка 10к? Да. Это р2р? Да. Форвард может не выпустить р2р со своей карты? Теоретически да. Но только если он уже заблокировал карту Игоря Алексеевича по подозрению в каких-то неправомерных операциях. Во всех остальных случаях при наличии 10к на карте она свободно выпускается банком донором. И даже если сумма будет не тянуться абанкой, а толкаться форвардовской аппкой - мало что меняется. Форвард выпустит без вопросов - это поручение клиента - если деньги на счете и счет не заблокирован - оснований не выпустить нет, абанка примет без вопросов - это гашение кредита до 30к как в разъяснении выше. Специально разжевал, но все еще не пойму как может возникнуть подобный вопрос у любого, кто хоть иногда почитывает эк.новости.
ЗЫ. И это я еще не прокомментировал ту часть, которая связана с идентификацией владельцев карт. Там ИМХО все еще проще если используются только карты и нет нала
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
по идеи и по закону вы правы, но на практике???
в прошлом году укрэксим на депозит взял 149 тыс.грн. остальное не захотел брать, говорит попадаю тогда под фин.
конкорд взял 180 тыс.грн. и сказал - нет никаких проблем по фин.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:51
"ну какой ты ...!"
Не взял в прошлом году, потому что до 28.04 обязательный финмон был от 150000, а с 28.04 будет свыше 400000, теперь он возьмёт 399 тыс грн
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
это было в прошлом году в один день и в укрэксиме и конкорде.
укрэксим сказал, что фин.распространяется и на депозиты 150 тыс.
конкорд в этот же день сказал, что на депозиты фин. 150тыс. не распространяется.
кто как захотел, тот так и трактовал.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:11
Re: Форвард Банк Forward Bank: Акция «КОКО КОЛО»
Общее впечатление от участия в акции — несомненно, это самые тяжело заработанные мной деньги за последние многие годы. Шел до конца на одном упрямстве.
1. Для участия в акции 1,5 месяца героически выбивал индивидуальную ссылку в SMS-сообщении/сообщении на электронную почту (объемную переписку с банком могу предоставить сотрудникам).
2. Для меня всегда очень важна первопричина, здесь же так до конца для себя и не разобрался, чего же больше: вопиющей некомпетентности абсолютного большинства сотрудников (элементарного незнания той линейки продуктов банка, за которую они непосредственно отвечают), либо столь острое желание «зробити клієнта разом”.
Все это усугублялось абсолютным нежеланием сотрудников представляться: получая от тебя массу информации — напрочь отказывались представиться (а вам зачем?). После 30 минут общения (постоянные уточнения каких-то элементарных вопросов, четко изложенных в документах банка, у «руководства»), связь обрывалась. Все приходилось повторять уже с другим сотрудником.
Так, сотрудница банка Богдана (имя буквально ВЫБИВАЛ) упорно доказывала мне, что под акцию попадает только одна карта (дебетовая или кредитная), первый льготный период (90 дней) по кредитной карте начинается автоматом с момента активации карты и т.д.; все мои попытки ссылаться на конкретные пункты документов банка услышаны не были.
Приятным исключением стал адекватный сотрудник горячей линии банка по имени Виталий (так он сам сразу и представился).
Отдельно хочу обратить внимание на специфику работы горячей линии — не очень-то она и горячая. Характерна позиция оператора №737 (номер буквально ВЫБИВАЛ): ставишь конкретный вопрос — это не ко мне. Так, а к кому тогда? - выясняй суть проблемы, переключай на соответствующих специалистов, бери на контроль и т.д. Будто клиенту банка доступен широкий перечень телефонов соответствующих специалистов по конкретному вопросу.
Масса разных толкований продуктов банка и условий их предоставления. Так, получил заверение от нескольких сотрудников центрального подразделения банка (занимающегося сопровождением банковских карт), а также операторов горячей линии, в том, что клиент может открыть дополнительно к имеющейся дебетовой карте КОКО, платную именную карту КОКО. Это уже, естественно, речь не об акции...
В отделении же №4 (г. Киев, ул. Спасская, ИО начальника отделения Власюк Наталья категорически в этом отказала, ссылаясь на внутренний приказ банка, показать который она отказалась. В этом же отделении моя именная дебетовая карта пролежала 40 дней, мне так никто и не позвонил. На мои неоднократные звонки молодой человек (сотрудник отделения) в довольно грубой форме отвечал «не звонили, значит не пришла, — искать не буду». Только после вмешательства начальника отделения, она подтвердила — моя карта давно в отделении.
Общий вывод: если бы канализация работала, как большинство сотрудников данного банка, то мы бы ходили по уши в дерьме.
Только заверение в том, что буду оспаривать их действия письменно непосредственно у Кисельова А.В. (пред. правления банка) в некоторых случаях помогало.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
В чем суть вопроса?
Не осилил!))
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:50
anis тяжело человеку с форвардом, но он настойчивый
Кешбечные карты!
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
...кто в теме, форвард с российскими корнями или уже Украинскими ???
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