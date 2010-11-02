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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4016401740184019

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:57

  Amid написав:abc111
Предыдущее названиие - "Русский стандарт", как бы намекает...

Ваащето ліц-я була на "Рускій Стандарт". Мені дуже подобалося :)
см. Звіт про афілійованих осіб банку
Востаннє редагувалось clientage в Пон 27 кві, 2020 16:01, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:59

  anis написав:В чем суть вопроса?
Не осилил!))

Ну и ладно...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже более часа не проходит код (СМС), уже пробовал повтор ни как.
VASH
 
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