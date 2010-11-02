Ваащето ліц-я була на "Рускій Стандарт". Мені дуже подобалося
см.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:57
Ваащето ліц-я була на "Рускій Стандарт". Мені дуже подобалося
см.
Востаннє редагувалось clientage в Пон 27 кві, 2020 16:01, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:42
Re: Форвард Банк Forward Bank
Уже более часа не проходит код (СМС), уже пробовал повтор ни как.
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