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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:57
Amid написав:abc111
Предыдущее названиие - "Русский стандарт", как бы намекает...
Ваащето ліц-я була на "Рускій Стандарт". Мені дуже подобалося
см. Звіт про афілійованих осіб банку
Востаннє редагувалось clientage
в Пон 27 кві, 2020 16:01, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:59
anis написав:
В чем суть вопроса?
Не осилил!))
Ну и ладно...
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:42
Уже более часа не проходит код (СМС), уже пробовал повтор ни как.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:57
так бы и сказал, а то простыня какая
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v57
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:21
omb написав:anis
тяжело человеку с форвардом, но он настойчивый
Ну незнаю, я после дюжины неудачных реф. Карт, даже не обращаю внимание. Дали приятный бонус, что и вам желаю!
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:41
v57 написав:
так бы и сказал, а то простыня какая
Это дополнение "к простыне"...
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