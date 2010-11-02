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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4017401840194020>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:57

  Amid написав:abc111
Предыдущее названиие - "Русский стандарт", как бы намекает...

Ваащето ліц-я була на "Рускій Стандарт". Мені дуже подобалося :)
см. Звіт про афілійованих осіб банку
Востаннє редагувалось clientage в Пон 27 кві, 2020 16:01, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:59

  anis написав:В чем суть вопроса?
Не осилил!))

Ну и ладно...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

Уже более часа не проходит код (СМС), уже пробовал повтор ни как.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:57

так бы и сказал, а то простыня какая
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

omb написав:anis тяжело человеку с форвардом, но он настойчивый :)
Ну незнаю, я после дюжины неудачных реф. Карт, даже не обращаю внимание. Дали приятный бонус, что и вам желаю!
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:41

  v57 написав:так бы и сказал, а то простыня какая

Это дополнение "к простыне"...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Депозитки перевипускають
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:21

  wolt450 написав:Депозитки перевипускають

Супер. :)
Перевипуск замовляти чи автоматом?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:46

  wolt450 написав:Депозитки перевипускають

откуда инфа, именно о депозитке речь, ничего не путаете?!? это уже проверено на практике? сколько заняла процедура перевыпуска? хорошо если так, на своем примере смогу проверить только в конце лета :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:57

У меня такой вот ... странный немного вопрос. Кредитка КоКо. Как уже писал, несколько месяцев подряд гасил в ноль перед РД. В марте решил проверить, как работает льготный. Не погасил. Потом долго мучил теплую линию, пока узнал, какая сумма в льготном периоде.

А теперь, собственно, вопрос. Если РД - 12-го числа, а погасить, соответственно, надо 11-го. Я могу погасить эту сумму, как в Привате/Моно/ТАСе и т.п. - в любой день, главное, чтобы нужная сумма зашла и провелась по счету до РД?
Искатель
 
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