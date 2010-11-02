Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:57
Amid написав: abc111
Предыдущее названиие - "Русский стандарт", как бы намекает...
Ваащето ліц-я була на "Рускій Стандарт". Мені дуже подобалося
см.
Звіт про афілійованих осіб банку
Востаннє редагувалось
clientage
в Пон 27 кві, 2020 16:01, всього редагувалось 2 разів.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Пон 27 кві, 2020 15:59
anis написав:
В чем суть вопроса?
Не осилил!))
Ну и ладно...
VASH
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:42
Уже более часа не проходит код (СМС), уже пробовал повтор ни как.
VASH
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Додано: Пон 27 кві, 2020 16:57
так бы и сказал, а то простыня какая
v57
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:21
omb написав: anis
тяжело человеку с форвардом, но он настойчивый
Ну незнаю, я после дюжины неудачных реф. Карт, даже не обращаю внимание. Дали приятный бонус, что и вам желаю!
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anis
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Додано: Пон 27 кві, 2020 17:41
v57 написав:
так бы и сказал, а то простыня какая
Это дополнение "к простыне"...
VASH
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:16
Депозитки перевипускають
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:21
wolt450 написав:
Депозитки перевипускають
Супер.
Перевипуск замовляти чи автоматом?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:46
wolt450 написав:
Депозитки перевипускають
откуда инфа, именно о депозитке речь, ничего не путаете?!? это уже проверено на практике? сколько заняла процедура перевыпуска? хорошо если так, на своем примере смогу проверить только в конце лета
Lost
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Додано: Пон 27 кві, 2020 20:57
У меня такой вот ... странный немного вопрос. Кредитка КоКо. Как уже писал, несколько месяцев подряд гасил в ноль перед РД. В марте решил проверить, как работает льготный. Не погасил. Потом долго мучил теплую линию, пока узнал, какая сумма в льготном периоде.
А теперь, собственно, вопрос. Если РД - 12-го числа, а погасить, соответственно, надо 11-го. Я могу погасить эту сумму, как в Привате/Моно/ТАСе и т.п. - в любой день, главное, чтобы нужная сумма зашла и провелась по счету до РД?
Искатель
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