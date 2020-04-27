Замовив. здивували. забрав
Поки є пластик
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:14
Замовив. здивували. забрав
Поки є пластик
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Додано: Пон 27 кві, 2020 21:20
что за вопрос, конечно в любой. Если не хотите пользоваться льготным периодом - можно хоть после каждой покупки и проводки гасить
себе коко все никак не открою - не хочу пока старую Выручалку закрывать - кстати гашу ее в последний день, и последние года 2 все нормально
сейчас, учитывая что в этом году программы кэшбэка (стандартный и календарь кэшбэка) по старым картам совсем прикрыли - подумываю закрыть, может быть тогда и на КоКо посмотрю
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:29
чи можете розповісти в деталях ваш практичний досвід?
дякую наперед
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:16
Re: Форвард Банк Forward Bank
Шановне товариство. Хто користується Кредитною КоКо, чи всі нарахування по мінімальному платежу та загальній заборгованості правильні у Вас? Форвард часом не займається тим, що "мєлоч по карманам тиріт"? В мене в цьому місяці виникла різниця у декілька гривень, і навіть не розумію за рахунок чого вона склалася. На кол-центрі мені не допомогли. А до відділення у час карантину не має змоги завітати.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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