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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4017401840194020

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:14

  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Депозитки перевипускають

Супер. :)
Перевипуск замовляти чи автоматом?


Замовив. здивували. забрав
Поки є пластик
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:20

  Искатель написав:А теперь, собственно, вопрос

что за вопрос, конечно в любой. Если не хотите пользоваться льготным периодом - можно хоть после каждой покупки и проводки гасить :mrgreen:

себе коко все никак не открою - не хочу пока старую Выручалку закрывать - кстати гашу ее в последний день, и последние года 2 все нормально :wink:
сейчас, учитывая что в этом году программы кэшбэка (стандартный и календарь кэшбэка) по старым картам совсем прикрыли - подумываю закрыть, может быть тогда и на КоКо посмотрю ;)
Lost
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:29

  wolt450 написав:Депозитки перевипускають

чи можете розповісти в деталях ваш практичний досвід?
дякую наперед
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шановне товариство. Хто користується Кредитною КоКо, чи всі нарахування по мінімальному платежу та загальній заборгованості правильні у Вас? Форвард часом не займається тим, що "мєлоч по карманам тиріт"? В мене в цьому місяці виникла різниця у декілька гривень, і навіть не розумію за рахунок чого вона склалася. На кол-центрі мені не допомогли. А до відділення у час карантину не має змоги завітати.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:31

  greenozon написав:
  wolt450 написав:Депозитки перевипускають

чи можете розповісти в деталях ваш практичний досвід?
дякую наперед

Мне тоже непонятно какие депозитки и для чего их перевыпускают...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:11

  _PORT_UA написав:Форвард часом не займається тим, що "мєлоч по карманам тиріт"? В мене в цьому місяці виникла різниця у декілька гривень, і навіть не розумію за рахунок чого вона склалася. На кол-центрі мені не допомогли. А до відділення у час карантину не має змоги завітати.
Вы как думаете? Если принять во внимание ,что здесь обувают постоянно. И визит в отделение мне лично не помог(пожимание плечами в течении 10 минут) и на подогретой линии ( ожидайте,уточняю.А через полчаса отбой ). Обули на 160 грн примерно.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:18

  swan forever написав:
  greenozon написав:
  wolt450 написав:

Мне тоже непонятно какие депозитки и для чего их перевыпускают...
"Депозитка" это карта дебетная ,выдавалась под депо. Также хороший сравнительно проц на "лежание своих" свыше 1 т. А перевыпускает коллега потому как срок годности вышел, т.е пора ужо настала. :?
Дядя Дима
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  #<1 ... 4017401840194020
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