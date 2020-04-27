Додано: Пон 27 кві, 2020 22:16

Шановне товариство. Хто користується Кредитною КоКо, чи всі нарахування по мінімальному платежу та загальній заборгованості правильні у Вас? Форвард часом не займається тим, що "мєлоч по карманам тиріт"? В мене в цьому місяці виникла різниця у декілька гривень, і навіть не розумію за рахунок чого вона склалася. На кол-центрі мені не допомогли. А до відділення у час карантину не має змоги завітати.

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