Lost написав:
что за вопрос, конечно в любой. Если не хотите пользоваться льготным периодом - можно хоть после каждой покупки и проводки гасить
себе коко все никак не открою - не хочу пока старую Выручалку закрывать - кстати гашу ее в последний день, и последние года 2 все нормально
сейчас, учитывая что в этом году программы кэшбэка (стандартный и календарь кэшбэка) по старым картам совсем прикрыли - подумываю закрыть, может быть тогда и на КоКо посмотрю
Спасибо!
Нет, льготным пользоваться хочу Просто уже избаловали нормальные банки, где в ИБ отображается и задолженность в льготном периоде, и видно, что погасил и не должен.
Когда гасишь "в ноль", тут понятно.
А когда сумму задолженности приходится выбивать на горячей линии, потому что ни в мобильном приложении, ни в веб-версии ИБ нигде не видно, сколько надо гасить в льготном... как-то неуютно становится.
Потому и решил переспросить.
А на КоКо смотреть надо уже давно.