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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4018401940204021

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:03

  Lost написав:
  Искатель написав:А теперь, собственно, вопрос

что за вопрос, конечно в любой. Если не хотите пользоваться льготным периодом - можно хоть после каждой покупки и проводки гасить :mrgreen:

себе коко все никак не открою - не хочу пока старую Выручалку закрывать - кстати гашу ее в последний день, и последние года 2 все нормально :wink:
сейчас, учитывая что в этом году программы кэшбэка (стандартный и календарь кэшбэка) по старым картам совсем прикрыли - подумываю закрыть, может быть тогда и на КоКо посмотрю ;)

Спасибо!
Нет, льготным пользоваться хочу :) Просто уже избаловали нормальные банки, где в ИБ отображается и задолженность в льготном периоде, и видно, что погасил и не должен.
Когда гасишь "в ноль", тут понятно.
А когда сумму задолженности приходится выбивать на горячей линии, потому что ни в мобильном приложении, ни в веб-версии ИБ нигде не видно, сколько надо гасить в льготном... как-то неуютно становится.
Потому и решил переспросить.
А на КоКо смотреть надо уже давно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tegularius написав:Откуда взялся этот долг, если я всю сумму вовремя погасил

Похоже на страховку
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ukrprom2014
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