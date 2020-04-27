что за вопрос, конечно в любой. Если не хотите пользоваться льготным периодом - можно хоть после каждой покупки и проводки гасить
себе коко все никак не открою - не хочу пока старую Выручалку закрывать - кстати гашу ее в последний день, и последние года 2 все нормально сейчас, учитывая что в этом году программы кэшбэка (стандартный и календарь кэшбэка) по старым картам совсем прикрыли - подумываю закрыть, может быть тогда и на КоКо посмотрю
Спасибо! Нет, льготным пользоваться хочу Просто уже избаловали нормальные банки, где в ИБ отображается и задолженность в льготном периоде, и видно, что погасил и не должен. Когда гасишь "в ноль", тут понятно. А когда сумму задолженности приходится выбивать на горячей линии, потому что ни в мобильном приложении, ни в веб-версии ИБ нигде не видно, сколько надо гасить в льготном... как-то неуютно становится. Потому и решил переспросить. А на КоКо смотреть надо уже давно.
что за вопрос, конечно в любой. Если не хотите пользоваться льготным периодом - можно хоть после каждой покупки и проводки гасить
себе коко все никак не открою - не хочу пока старую Выручалку закрывать - кстати гашу ее в последний день, и последние года 2 все нормально сейчас, учитывая что в этом году программы кэшбэка (стандартный и календарь кэшбэка) по старым картам совсем прикрыли - подумываю закрыть, может быть тогда и на КоКо посмотрю
А есть какой нить комис за неиспользованние КЛ по Выручалкам?
нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл
Tegularius написав:Звоню на горячую линию, там говорят, что на карте висит долг в 17 гривен, из-за которого заблокирована кредитная линия. Откуда взялся этот долг, если я всю сумму вовремя погасил - объяснить не смогли.
Фарсик оч. часто любит начислить 17грн, а потом сказать: ой, не знаю 17грн могли начислить ошибочно за СМС-инфо или за Выписку, которые ой-включились. Несколько раз у меня такое было с Друзякой, де СМС-инфо ваащето нашару. После переписки через ИБ оте 17 сторнировали, но овер/штраф, который начислялся за типанепогашенную задолженность в 17грн продолжал висеть в выписке. Его приходилось сторнировать повторной перепиской. Так шо дерзайте -- пишите запросы через ИБ, там самая квалифиц. поддержка у Скунса