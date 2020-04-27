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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4019402040214022>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:03

  Lost написав:
  Искатель написав:А теперь, собственно, вопрос

что за вопрос, конечно в любой. Если не хотите пользоваться льготным периодом - можно хоть после каждой покупки и проводки гасить :mrgreen:

себе коко все никак не открою - не хочу пока старую Выручалку закрывать - кстати гашу ее в последний день, и последние года 2 все нормально :wink:
сейчас, учитывая что в этом году программы кэшбэка (стандартный и календарь кэшбэка) по старым картам совсем прикрыли - подумываю закрыть, может быть тогда и на КоКо посмотрю ;)

Спасибо!
Нет, льготным пользоваться хочу :) Просто уже избаловали нормальные банки, где в ИБ отображается и задолженность в льготном периоде, и видно, что погасил и не должен.
Когда гасишь "в ноль", тут понятно.
А когда сумму задолженности приходится выбивать на горячей линии, потому что ни в мобильном приложении, ни в веб-версии ИБ нигде не видно, сколько надо гасить в льготном... как-то неуютно становится.
Потому и решил переспросить.
А на КоКо смотреть надо уже давно.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tegularius написав:Откуда взялся этот долг, если я всю сумму вовремя погасил

Похоже на страховку
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 08:41

  guntherhouse777 написав:
  Lost написав:
  Искатель написав:А теперь, собственно, вопрос

что за вопрос, конечно в любой. Если не хотите пользоваться льготным периодом - можно хоть после каждой покупки и проводки гасить :mrgreen:

себе коко все никак не открою - не хочу пока старую Выручалку закрывать - кстати гашу ее в последний день, и последние года 2 все нормально :wink:
сейчас, учитывая что в этом году программы кэшбэка (стандартный и календарь кэшбэка) по старым картам совсем прикрыли - подумываю закрыть, может быть тогда и на КоКо посмотрю ;)

А есть какой нить комис за неиспользованние КЛ по Выручалкам?

нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл :wink:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Tegularius написав:Звоню на горячую линию, там говорят, что на карте висит долг в 17 гривен, из-за которого заблокирована кредитная линия. Откуда взялся этот долг, если я всю сумму вовремя погасил - объяснить не смогли.

Фарсик оч. часто любит начислить 17грн, а потом сказать: ой, не знаю :evil:
17грн могли начислить ошибочно за СМС-инфо или за Выписку, которые ой-включились.
Несколько раз у меня такое было с Друзякой, де СМС-инфо ваащето нашару.
После переписки через ИБ оте 17 сторнировали, но овер/штраф, который начислялся за типанепогашенную задолженность в 17грн продолжал висеть в выписке. Его приходилось сторнировать повторной перепиской.
Так шо дерзайте -- пишите запросы через ИБ, там самая квалифиц. поддержка у Скунса :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:32

  wolt450 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  wolt450 написав:Депозитки перевипускають

Супер. :)
Перевипуск замовляти чи автоматом?


Замовив. здивували. забрав
Поки є пластик

Срок действия какой?
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:51

  Искатель написав:А на КоКо смотреть надо уже давно.

Нужно не смотреть, а брать. И давно нужно было это сделать. :wink:
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 09:57

  clientage написав:Так шо дерзайте -- пишите запросы через ИБ, там самая квалифиц. поддержка у Скунса :)
Мне хорошо помогли, когда обращался через сайт, там есть форма онлайн
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Stringer написав:Срок действия какой?

2024 год
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:56

[quote="4949397:clientage"][quote="4949344:Tegularius"]Звоню на горячую линию, там говорят, что на карте висит долг в 17 гривен, из-за которого заблокирована кредитная линия. Откуда взялся этот долг, если я всю сумму вовремя погасил - объяснить не смогли.[/quote]
Фарсик оч. часто любит начислить 17грн, а потом сказать: ой, не знаю :evil:
17грн могли начислить ошибочно за СМС-инфо или за Выписку, которые ой-включились.
Несколько раз у меня такое было с Друзякой, де СМС-инфо ваащето нашару.
После переписки через ИБ оте 17 сторнировали, но овер/штраф, который начислялся за типанепогашенную задолженность в 17грн продолжал висеть в выписке. Его приходилось сторнировать повторной перепиской.
Так шо дерзайте -- пишите запросы через ИБ, там самая квалифиц. поддержка у Скунса :)[/quote]

Начислили 17 грн на откл СМС.
В декабре.
Погасил.
Оставил заявку на возврат.
На эти 17 грн. начислили, сначала 0.32 коп, потом 0.02 коп долга. За это вжарили на 250 грн штрафу как за просрочку.
Заява уже в отделении.
Вернули 17 грн. в марте, 250 и все копейки апреле.
Прислали через 2 недели фициальное письмо на бумаге, что виноваты, все вернули.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:Прислали через 2 недели фициальное письмо на бумаге, что виноваты, все вернули.
Отето нуна в рамочку и на стенку -- как сертиф за победу над Скунсом :)

Это ж не единичный случай.
Одно время банка просила делать движняк по Друзям хоть на 1 коп, шобы аннигилировались левые начисления абонки за бесплатный СМС-инфо :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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