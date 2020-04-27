Додано: Вів 28 кві, 2020 11:56

[quote="4949397:clientage"][quote="4949344:Tegularius"]Звоню на горячую линию, там говорят, что на карте висит долг в 17 гривен, из-за которого заблокирована кредитная линия. Откуда взялся этот долг, если я всю сумму вовремя погасил - объяснить не смогли.[/quote]Фарсик оч. часто любит начислить 17грн, а потом сказать: ой, не знаю17грн могли начислить ошибочно за СМС-инфо или за Выписку, которые ой-включились.Несколько раз у меня такое было с Друзякой, де СМС-инфо ваащето нашару.После переписки через ИБ оте 17 сторнировали, но овер/штраф, который начислялся за типанепогашенную задолженность в 17грн продолжал висеть в выписке. Его приходилось сторнировать повторной перепиской.Так шо дерзайте -- пишите запросы через ИБ, там самая квалифиц. поддержка у Скунса[/quote]Начислили 17 грн на откл СМС.В декабре.Погасил.Оставил заявку на возврат.На эти 17 грн. начислили, сначала 0.32 коп, потом 0.02 коп долга. За это вжарили на 250 грн штрафу как за просрочку.Заява уже в отделении.Вернули 17 грн. в марте, 250 и все копейки апреле.Прислали через 2 недели фициальное письмо на бумаге, что виноваты, все вернули.