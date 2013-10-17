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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:58
Re: Форвард Банк Forward Bank
Коко фрі ніхто не чув - буде продовжено чи ні?
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:25
Так а разве просто держать 1к под 15% тяжело?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:47
Flamingo +1.. наверно самое выгодное предложение на рынке
Кешбечные карты!
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 28 кві, 2020 13:54
Мааало, даёшь 50К
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:13
Банка втягнула нас в лідогенерацію
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32
В Лидо куда?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:57
кстати, кому важно, вчера было обновление правил по кредитам - Зміни до Умов надання та обслуговування кредитів – реструктуризація кредитів в Forward Bank
Кешбечные карты!
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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