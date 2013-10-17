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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4019402040214022

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:58

Re: Форвард Банк Forward Bank

Коко фрі ніхто не чув - буде продовжено чи ні?
mephala
 
Повідомлень: 6758
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:25

  mephala написав:Коко фрі ніхто не чув - буде продовжено чи ні?
Так а разве просто держать 1к под 15% тяжело?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4511
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Подякували: 984 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:47

Flamingo +1.. наверно самое выгодное предложение на рынке
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 1038
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Flamingo написав:Так а разве просто держать 1к под 15% тяжело?

У коллеги >15, а то уже не тот компот :)
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1371
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:54

  ukrprom2014 написав:
  Flamingo написав:Так а разве просто держать 1к под 15% тяжело?

У коллеги >15, а то уже не тот компот :)

Мааало, даёшь 50К :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:13

Банка втягнула нас в лідогенерацію
https://www.forward-bank.com/about/reco ... D_2019.pdf
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32

  Квесторе_поверніться написав:Банка втягнула нас в лідогенерацію
https://www.forward-bank.com/about/reco ... D_2019.pdf

В Лидо куда? :oops:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлень: 4511
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Подякував: 78 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:57

кстати, кому важно, вчера было обновление правил по кредитам - Зміни до Умов надання та обслуговування кредитів – реструктуризація кредитів в Forward Bank
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  omb написав:реструктуризація кредитів в Forward Bank

Так улучлил действительно умови!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлень: 1371
З нами з: 09.03.14
Подякував: 24 раз.
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