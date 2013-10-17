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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 12:58
Коко фрі ніхто не чув - буде продовжено чи ні?
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mephala
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:25
mephala написав:
Коко фрі ніхто не чув - буде продовжено чи ні?
Так а разве просто держать 1к под 15% тяжело?
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:47
Flamingo +1.. наверно самое выгодное предложение на рынке
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omb
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:52
Flamingo написав:
Так а разве просто держать 1к под 15% тяжело?
У коллеги >15, а то уже не тот компот
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ukrprom2014
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:54
ukrprom2014 написав: Flamingo написав:
Так а разве просто держать 1к под 15% тяжело?
У коллеги >15, а то уже не тот компот
Мааало, даёшь 50К
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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1
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2
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:13
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:32
В Лидо куда?
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 28 кві, 2020 14:57
кстати, кому важно, вчера было обновление правил по кредитам - Зміни до Умов надання та обслуговування кредитів – реструктуризація кредитів в Forward Bank
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
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omb
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:48
omb написав:
реструктуризація кредитів в Forward Bank
Так улучлил действительно умови!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
-
ukrprom2014
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- Подякували: 98 раз.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 17:02
ukrprom2014 в каком пункте?
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 1039
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 66 раз.
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