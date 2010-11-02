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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4020402140224023

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Lost написав:нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл
Да рассказывайте сказки. Я тоже верил в такое. Вот и я "погасил и забыл",хорошо хоть сообразил профилактически заглянуть.В марте ни одной покупки, в апреле также, в 20-х числах нарисовали сначала 158, потом у манагерки на экране уже 156, в результате после РД смотрю снято ещё 6 с копейками. И ни одна тварь не может объяснить ЗА ЧТО. Хоть бы уже подавились когда нибудь.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Lost написав:нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл

Дядя Дима, именно так как я и написал, правда у меня все лишнее отключено (страховки, СМС, выписки на E-mail и прочая платная ерунда). :wink:
Если у вас не так - ищите причину в другом!

PS: вы вообще читали о каком карточном продукте речь шла?!? Мой пост о кредитке в тарифном плане «Выручалка 1» (DS)(не «Выручалка MAX», не еще какая «Выручалка», а именно «Выручалка 1» (DS)), такие оформляли уже очень давно!
Lost
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:29

Дядя Дима
Да, скунс он такой...
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ukrprom2014
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