Додано: Сер 29 кві, 2020 01:26

Lost написав: Lost написав: нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл

Дядя Дима, именно так как я и написал, правда у меня все лишнее отключено (страховки, СМС, выписки на E-mail и прочая платная ерунда).

Если у вас не так - ищите причину в другом!



PS: вы вообще читали о каком карточном продукте речь шла?!? Мой пост о кредитке в тарифном плане «Выручалка 1» (DS)(не «Выручалка MAX», не еще какая «Выручалка», а именно «Выручалка 1» (DS)), такие оформляли уже очень давно! , именно так как я и написал, правда у меня все лишнее отключено (страховки, СМС, выписки на E-mail и прочая платная ерунда).Если у вас не так - ищите причину в другом!вы вообще читали о каком карточном продукте речь шла?!? Мой пост о кредитке в тарифном плане «Выручалка 1» (DS)(не «Выручалка MAX», не еще какая «Выручалка», а именно «Выручалка 1» (DS)), такие оформляли уже очень давно!

Конечно читал,суть не в том ,что вы про выручалку ,а я про коко, а в том что банк мошеннический. Страховка тут не причём так как я после покупки возвращаю тут же всю сумму обратно и переходящего минуса на другой месяц нету,соответственно и платы страховой нету.А в апреле до 24 числа вообще покупок не делал но бабки содрали под соусом сначала минимальный платёж уплати (за что мин платёж если баланс на месте ?и разумеется я вышел в +) ,а через 5 дней его списали с карты но уже под названием комис за пользование кредитом (какое пользование ?)и сумма на 2 грн уже меньше ,а потом поняли ,что мало и 6 грн списали. И как не подсчитывай сумма не сходится ни за страховку,ни за кредитную просрочку ни за смс прямо ни как . В каловом центре трубку кидает через пол часа, в отделении невменяемая манагерка сидит моргает веками " я не знаю за что". Вот и говорю мошенники .Про то что по депо % не доплачивают по 1-1,5 грн я вообще молчу.