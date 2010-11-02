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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 кві, 2020 21:54
Lost написав:
нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл
Да рассказывайте сказки. Я тоже верил в такое. Вот и я "погасил и забыл",хорошо хоть сообразил профилактически заглянуть.В марте ни одной покупки переходящей на другой месяц, в апреле также, в 20-х числах нарисовали сначала 158, потом у манагерки на экране уже 156, в результате после РД смотрю снято ещё 6 с копейками. И ни одна тварь не может объяснить ЗА ЧТО. Хоть бы уже подавились когда нибудь.
Востаннє редагувалось Дядя Дима
в Сер 29 кві, 2020 01:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 22:21
Дядя Дима
Lost написав:
нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл
, именно так как я и написал, правда у меня все лишнее отключено (страховки, СМС, выписки на E-mail и прочая платная ерунда).
Если у вас не так - ищите причину в другом!PS:
вы вообще читали о каком карточном продукте речь шла?!? Мой пост о кредитке в тарифном плане «Выручалка 1» (DS)(не «Выручалка MAX», не еще какая «Выручалка», а именно «Выручалка 1» (DS)), такие оформляли уже очень давно!
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Lost
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Додано: Вів 28 кві, 2020 22:29
Дядя Дима
Да, скунс он такой...
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Додано: Сер 29 кві, 2020 01:26
Lost написав:
Дядя Дима
Lost написав:
нет, если не пользуешься то ничего не списывают, погасил и забыл
, именно так как я и написал, правда у меня все лишнее отключено (страховки, СМС, выписки на E-mail и прочая платная ерунда).
Если у вас не так - ищите причину в другом!PS:
вы вообще читали о каком карточном продукте речь шла?!? Мой пост о кредитке в тарифном плане «Выручалка 1» (DS)(не «Выручалка MAX», не еще какая «Выручалка», а именно «Выручалка 1» (DS)), такие оформляли уже очень давно!
Конечно читал,суть не в том ,что вы про выручалку ,а я про коко, а в том что банк мошеннический. Страховка тут не причём так как я после покупки возвращаю тут же всю сумму обратно и переходящего минуса на другой месяц нету,соответственно и платы страховой нету.А в апреле до 24 числа вообще покупок не делал но бабки содрали под соусом сначала минимальный платёж уплати (за что мин платёж если баланс на месте ?и разумеется я вышел в +) ,а через 5 дней его списали с карты но уже под названием комис за пользование кредитом (какое пользование ?)и сумма на 2 грн уже меньше ,а потом поняли ,что мало и 6 грн списали. И как не подсчитывай сумма не сходится ни за страховку,ни за кредитную просрочку ни за смс прямо ни как . В каловом центре трубку кидает через пол часа, в отделении невменяемая манагерка сидит моргает веками " я не знаю за что". Вот и говорю мошенники .Про то что по депо % не доплачивают по 1-1,5 грн я вообще молчу.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 09:38
Flamingo написав:
В Лидо куда?
Це вид маркетингу через інтернет.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 14:56
И за что и какой кешбек, а то по картинке не видно?
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