Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 тра, 2020 21:25
ukrprom2014 написав: proftpd66 написав:
Можно пополнить карту через терминал не через родной чтобы без комиссии было?
Моно, ПУМБ пополняйте родные карты, а потом форвардом тяните.
если форвардом тянуть с ПУМБа, последний возьмёт комис
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velvet
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Додано: Нед 03 тра, 2020 12:30
Сьогодні капнули відсотки по депозитах (грн, валюта),
зробив ручну капіталізацію, стало цікаво, адже день не робочий, із якого дня банк почне нараховувати % на додані кошти По ідеї цей кейс не дуже наочний, а от якби це сталось в пятницю що була вихідним днем? і ще, чи знає хтось із депо-людей в який продукт і по якій ставці банк лонгує депозит "Вигідний ++++" ? ймовірно вигідніше розірвати лонгацію і відкрити заново вже новий депозит..
greenozon
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Додано: Нед 03 тра, 2020 13:04
greenozon написав:
Сьогодні капнули відсотки по депозитах (грн, валюта),
зробив ручну капіталізацію,
стало цікаво, адже день не робочий, із якого дня банк почне нараховувати % на додані кошти
з 4 травня. Понеділок. Щоб не втрачати - А-банк, Приват, Моно
.
чи знає хтось із депо-людей в який продукт і по якій ставці
банк лонгує депозит "Вигідний ++++" ? ймовірно вигідніше розірвати лонгацію і відкрити заново вже новий депозит..
Звісно, "Онлайн"! відкривати - 16 річних наразі.
jay2004
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Додано: Пон 04 тра, 2020 08:52
Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?
any4key
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Додано: Пон 04 тра, 2020 08:56
any4key написав:
Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?
Так, але доставка кур'єром тільки в містах, де є відділення Форварда.
jay2004
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Додано: Пон 04 тра, 2020 09:02
jay2004 написав: greenozon написав:
Сьогодні капнули відсотки по депозитах (грн, валюта),
зробив ручну капіталізацію,
стало цікаво, адже день не робочий, із якого дня банк почне нараховувати % на додані кошти
з 4 травня. Понеділок. [quote]
з 5-го должен.
Aps
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Додано: Пон 04 тра, 2020 09:27
any4key написав:
Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?
Не можно, а нужно.
Так еще и велком бонус капнет.
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ukrprom2014
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