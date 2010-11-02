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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4028402940304031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 21:25

  ukrprom2014 написав:
  proftpd66 написав:Можно пополнить карту через терминал не через родной чтобы без комиссии было?

Моно, ПУМБ пополняйте родные карты, а потом форвардом тяните.

если форвардом тянуть с ПУМБа, последний возьмёт комис
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 12:30

Сьогодні капнули відсотки по депозитах (грн, валюта),
зробив ручну капіталізацію,
стало цікаво, адже день не робочий, із якого дня банк почне нараховувати % на додані кошти
По ідеї цей кейс не дуже наочний, а от якби це сталось в пятницю що була вихідним днем?

і ще,

чи знає хтось із депо-людей в який продукт і по якій ставці
банк лонгує депозит "Вигідний ++++" ?
ймовірно вигідніше розірвати лонгацію і відкрити заново вже новий депозит..
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 13:04

  greenozon написав:Сьогодні капнули відсотки по депозитах (грн, валюта),
зробив ручну капіталізацію,
стало цікаво, адже день не робочий, із якого дня банк почне нараховувати % на додані кошти

з 4 травня. Понеділок. Щоб не втрачати - А-банк, Приват, Моно :wink: .


чи знає хтось із депо-людей в який продукт і по якій ставці
банк лонгує депозит "Вигідний ++++" ?
ймовірно вигідніше розірвати лонгацію і відкрити заново вже новий депозит..


Звісно, "Онлайн"! відкривати - 16 річних наразі.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?
any4key
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 08:56

  any4key написав:Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?


Так, але доставка кур'єром тільки в містах, де є відділення Форварда.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:02

  jay2004 написав:
  greenozon написав:Сьогодні капнули відсотки по депозитах (грн, валюта),
зробив ручну капіталізацію,
стало цікаво, адже день не робочий, із якого дня банк почне нараховувати % на додані кошти

з 4 травня. Понеділок. [quote]
з 5-го должен.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 09:27

  any4key написав:Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?

Не можно, а нужно.
Так еще и велком бонус капнет.
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ukrprom2014
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