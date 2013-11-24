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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 тра, 2020 10:12
Re: Форвард Банк Forward Bank
Кто в этом месяце собирается открыть вторую Дебетку, отпишиитесь как все прошло.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Пон 04 тра, 2020 10:27
Добрый день. А это у них норма что утром поступил СЭП а на карте по нулям (оператор что то проблеяла что в течении часа буду, до сих пор тишина)? А то как то не хочется только начав с ними сотрудничество ругаться и пинать.
Как я понял форвард совсем медленный...
Надо было правильнее с привата сэпом на моно протащить, а оттуда через АПКу форварда на карту?
Додано: Пон 04 тра, 2020 11:27
Додано: Пон 04 тра, 2020 11:33
Додано: Пон 04 тра, 2020 11:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
Это по кредитке. По дебетке только 50 грн (грязными).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:13
Додано: Пон 04 тра, 2020 12:29
diplomnet не возможно, а так и будет внимательней там читать надо было
Кешбечные карты!
Додано: Пон 04 тра, 2020 13:45
Re: Форвард Банк Forward Bank
Да, делайте 2ю.
Никого не слушайте.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Пон 04 тра, 2020 19:41
Через кассу можно заказать по телефон ИЛИ в кассе заказать на след. день сумму более 200к+ для Коко дебит?
банкоматы могут давать по 50 купюр номиналом 200грн Леся . В банкомате надо будет снимать минимум 2-3 часа.
Может они обидятся что банкоматы опустошают.
Для фин. шмона нашел справку у которой мое имя про продажу квартиры.
Кстати, можно найти двойника своего, который, продал квартиру и таким образом показывать документ про продажу квартиры
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Вів 05 тра, 2020 10:53
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