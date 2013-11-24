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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4029403040314032

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кто в этом месяце собирается открыть вторую Дебетку, отпишиитесь как все прошло.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:27

Добрый день. А это у них норма что утром поступил СЭП а на карте по нулям (оператор что то проблеяла что в течении часа буду, до сих пор тишина)? А то как то не хочется только начав с ними сотрудничество ругаться и пинать.

Как я понял форвард совсем медленный...

Надо было правильнее с привата сэпом на моно протащить, а оттуда через АПКу форварда на карту? :|
netboss1992
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:27

  netboss1992 написав:Добрый день. А это у них норма что утром поступил СЭП а на карте по нулям (оператор что то проблеяла что в течении часа буду, до сих пор тишина)?

Синхронизация счета с картой пройдет до 12.30.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:33

  _PORT_UA написав:Кто в этом месяце собирается открыть вторую Дебетку, отпишиитесь как все прошло.

сегодня заказал через сайт , сейчас еду в отделения,когда заказывал было окно 100 за открытие + 100 грн за первую безнальную покупку..
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 11:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  diplomnet написав:сегодня заказал через сайт , сейчас еду в отделения,когда заказывал было окно 100 за открытие + 100 грн за первую безнальную покупку

Это по кредитке. По дебетке только 50 грн (грязными).
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:13

  ingtrans написав:
  diplomnet написав:сегодня заказал через сайт , сейчас еду в отделения,когда заказывал было окно 100 за открытие + 100 грн за первую безнальную покупку

Это по кредитке. По дебетке только 50 грн (грязными).


А возможно , ну все равно приятно :)
diplomnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 12:29

diplomnet не возможно, а так и будет :) внимательней там читать надо было
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 13:45

Re: Форвард Банк Forward Bank

  pfauter написав:А если есть уже одна карта, то есть шанс еще одну оформить?

Да, делайте 2ю.
Никого не слушайте.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 19:41

Через кассу можно заказать по телефон ИЛИ в кассе заказать на след. день сумму более 200к+ для Коко дебит?

банкоматы могут давать по 50 купюр номиналом 200грн Леся . В банкомате надо будет снимать минимум 2-3 часа.

Может они обидятся что банкоматы опустошают.

Для фин. шмона нашел справку у которой мое имя про продажу квартиры.

Кстати, можно найти двойника своего, который, продал квартиру и таким образом показывать документ про продажу квартиры
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 10:53

  _PORT_UA написав:Кто в этом месяце собирается открыть вторую Дебетку, отпишиитесь как все прошло.


Был в отделении вторую не дают с конца марта !
diplomnet
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