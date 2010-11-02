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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4032403340344035>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Киев. Отд-е на Саксе закрыто по 11.05
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:21

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:Еще раз повторюсь. Идите в другое отделение с более толковым менеджером.


часто-густо 1 отделєніє на місто!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:45

  greenozon написав:
  ukrprom2014 написав:Еще раз повторюсь. Идите в другое отделение с более толковым менеджером.


часто-густо 1 отделєніє на місто!

Крім стольного града.
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 15:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Попытался сегодня во Львове получить вторую Коко дебит. Категорически отказали, типа уже с начала апреля нельзя.
pavyak
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 18:53

  pavyak написав:Попытался сегодня во Львове получить вторую Коко дебит. Категорически отказали, типа уже с начала апреля нельзя.


Вот вот, я вчера тоже ходил хотел вторую получить visa debet , предварительно через сайт звонил заказывал .. но нет сказали одну на лицо :)
diplomnet
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:39

  diplomnet написав:
  pavyak написав:Попытался сегодня во Львове получить вторую Коко дебит. Категорически отказали, типа уже с начала апреля нельзя.


Вот вот, я вчера тоже ходил хотел вторую получить visa debet , предварительно через сайт звонил заказывал .. но нет сказали одну на лицо :)

Воно й недивно, банку не вигідно відкривати більше одної кокодебіт на особу, і щоб клієнт не зловживав їх доволі вигідними умовами по цих картах.
http://lx4.me/c/fsKjNgqz - до +250грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
avjej
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 20:57

  omb написав:ingtrans ну вот так :)

От вам лишь бы стебаться.
1 менагер точно в "закрытом" отделении на Оболони вчера был.

Зображення
На эту тему я сказал все, более метать бисер перед свинорылами не вижу сенсу.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  ukrprom2014 написав:От вам лишь бы стебаться.

Эта фотография мне сейчас напомнила фотографию с другого форума. Человек подавал документы на британскую визу и в качестве доказательства наличия денежных средств подал фотографию купюр на фоне сегодняшней газеты, чтобы был видно, что деньги есть и фотография свежая :lol:
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:33

Я тож могу 2 карты сфотать, но они оформлены на разных людей :mrgreen:
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:41

  lel написав:
  ukrprom2014 написав:omb
Еще раз повторюсь. Идите в другое отделение с более толковым менеджером. Если не дают - просите показать регламент. На вчера ограничений на дебитки не было. Вчера на Оболони человек получал.

На сайте пишут- что не работает отделение.
Київське відділення № 15 м. Київ, вул. Тимошенка, 21, корпус 5 (044) 393-71-48, (49) Тимчасово не працює https://www.forward-bank.com/about/otde ... bankomaty/

Ага,схоже. Відправили з кол-центра за картою на точку видачі,прихожу - кажуть, а представника немає, вона приходить коли її визивають по телефону ))
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