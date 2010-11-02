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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Киев. Отд-е на Саксе закрыто по 11.05
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:21
Re: Форвард Банк Forward Bank
часто-густо 1 отделєніє на місто!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:45
Крім стольного града.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 тра, 2020 15:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Попытался сегодня во Львове получить вторую Коко дебит. Категорически отказали, типа уже с начала апреля нельзя.
Додано: Вів 05 тра, 2020 18:53
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:39
Воно й недивно, банку не вигідно відкривати більше одної кокодебіт на особу, і щоб клієнт не зловживав їх доволі вигідними умовами по цих картах.
http://lx4.me/c/fsKjNgqz - до +250грн за Коко-Кард від Форвардбанка. Бажаю успіхів.
Додано: Вів 05 тра, 2020 20:57
От вам лишь бы стебаться.
1 менагер точно в "закрытом" отделении на Оболони вчера был.
На эту тему я сказал все, более метать бисер перед свинорылами не вижу сенсу.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Вів 05 тра, 2020 21:07
Re: Форвард Банк Forward Bank
Эта фотография мне сейчас напомнила фотографию с другого форума. Человек подавал документы на британскую визу и в качестве доказательства наличия денежных средств подал фотографию купюр на фоне сегодняшней газеты, чтобы был видно, что деньги есть и фотография свежая
https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн за оформление карты от monobank
http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5 грн за оформление дебетовой/кредитной карты от Форвард банка https://tinyurl.com/s3qvmlr - 25 грн за регистрацию и оплату на Easypay
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:33
Я тож могу 2 карты сфотать, но они оформлены на разных людей
Кешбечные карты!
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:41
Ага,схоже. Відправили з кол-центра за картою на точку видачі,прихожу - кажуть, а представника немає, вона приходить коли її визивають по телефону ))
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