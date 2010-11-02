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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4032403340344035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
serp6769
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне тоже отказали сегодня в открытии второй коко-дебит. Первую в отделении открывал, вторую хотел через сайт. Перезвонили, сказали, что не положено!
В отделение попробую сходить.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 23:10

  serp6769 написав:люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут

Попоробуйте найти доверенное лицо - родню, бабушку-соседку, возможно друзья.
Рано или поздно накроют в любом банке.
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ukrprom2014
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