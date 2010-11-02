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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:43
Re: Форвард Банк Forward Bank
люди, подскажите, если привата карту заблокировала исполнительная служба , в каком банке можно открыть чтоб не блокировали ? не до всех же они дотягуться могут
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мне тоже отказали сегодня в открытии второй коко-дебит. Первую в отделении открывал, вторую хотел через сайт. Перезвонили, сказали, что не положено!
В отделение попробую сходить.
Додано: Вів 05 тра, 2020 23:10
Попоробуйте найти доверенное лицо - родню, бабушку-соседку, возможно друзья.
Рано или поздно накроют в любом банке.
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