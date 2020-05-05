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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 тра, 2020 22:47
Мне тоже отказали сегодня в открытии второй коко-дебит. Первую в отделении открывал, вторую хотел через сайт. Перезвонили, сказали, что не положено!
В отделение попробую сходить.
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Додано: Сер 06 тра, 2020 12:35
ukrprom2014 написав: any4key написав:
Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?
Не можно, а нужно.
Так еще и велком бонус капнет.
Копируйте ссыль http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ
Жадность границ не имеет. Хотя бы указал условия игры...
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