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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4032403340344035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне тоже отказали сегодня в открытии второй коко-дебит. Первую в отделении открывал, вторую хотел через сайт. Перезвонили, сказали, что не положено!
В отделение попробую сходить.
pfauter
 
Повідомлень: 259
З нами з: 06.01.09
Подякував: 55 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:35

  ukrprom2014 написав:
  any4key написав:Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?

Не можно, а нужно.
Так еще и велком бонус капнет.
Копируйте ссыль http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ

Жадность границ не имеет. Хотя бы указал условия игры...
VASH
 
Повідомлень: 463
З нами з: 26.10.09
Подякував: 40 раз.
Подякували: 110 раз.
 
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  #<1 ... 4032403340344035
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