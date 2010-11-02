Мне тоже отказали сегодня в открытии второй коко-дебит. Первую в отделении открывал, вторую хотел через сайт. Перезвонили, сказали, что не положено!
В отделение попробую сходить.
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Додано: Вів 05 тра, 2020 22:47
Re: Форвард Банк Forward Bank
Мне тоже отказали сегодня в открытии второй коко-дебит. Первую в отделении открывал, вторую хотел через сайт. Перезвонили, сказали, что не положено!
В отделение попробую сходить.
Додано: Сер 06 тра, 2020 12:35
Жадность границ не имеет. Хотя бы указал условия игры...
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:50
Re: Форвард Банк Forward Bank
Ребята подскажите банкоматы каких банков наиболее лояльны к КоКо Дебетке? Через кого можно снять по максимуму,если карта мастер кард?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 06 тра, 2020 14:58
_PORT_UA а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо
Кешбечные карты!
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
В Привате, Укрсибе - по тысяче за 1 раз. Количество разов - безлимит.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
Додано: Сер 06 тра, 2020 17:44
Хтось казав, що в Приватi не безлiмiт - дасть зняти певну кiлькiсиь разiв пiсля чого повiдоммть, що АТМ пристрiй для зняття не великих сум
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:13
Как Вы это делаете, СЭПом? Но там же и у Альфа лимиты на снятие,для Ультры вроде 10к. Да и еще,с 28 апреля могут заблокировать такие переводы.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:15
Без комиссии? Есть Укрсиб рядом, буду пробовать.
И еще депо Форвард в выходные выплачивает или только в понедельник?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
Додано: Сер 06 тра, 2020 20:30
Дело не в карте, а в тарифе, в котором карта находится! Коко-дебит бесплатно.
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