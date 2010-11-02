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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4032403340344035

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 22:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Мне тоже отказали сегодня в открытии второй коко-дебит. Первую в отделении открывал, вторую хотел через сайт. Перезвонили, сказали, что не положено!
В отделение попробую сходить.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 12:35

  ukrprom2014 написав:
  any4key написав:Підскажіть чи можливо оформити онлайн коко-дебіт?

Не можно, а нужно.
Так еще и велком бонус капнет.
Копируйте ссыль http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ

Жадность границ не имеет. Хотя бы указал условия игры...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ребята подскажите банкоматы каких банков наиболее лояльны к КоКо Дебетке? Через кого можно снять по максимуму,если карта мастер кард?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 14:58

_PORT_UA а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:09

Re: Форвард Банк Forward Bank

  _PORT_UA написав:Через кого можно снять по максимуму,если карта мастер кард?

В Привате, Укрсибе - по тысяче за 1 раз. Количество разов - безлимит.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 17:44

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:Через кого можно снять по максимуму,если карта мастер кард?

В Привате, Укрсибе - по тысяче за 1 раз. Количество разов - безлимит.
Хтось казав, що в Приватi не безлiмiт - дасть зняти певну кiлькiсиь разiв пiсля чого повiдоммть, що АТМ пристрiй для зняття не великих сум
Alien
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:13

  omb написав:_PORT_UA а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо

Как Вы это делаете, СЭПом? Но там же и у Альфа лимиты на снятие,для Ультры вроде 10к. Да и еще,с 28 апреля могут заблокировать такие переводы.
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:15

  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:Через кого можно снять по максимуму,если карта мастер кард?

В Привате, Укрсибе - по тысяче за 1 раз. Количество разов - безлимит.

Без комиссии? Есть Укрсиб рядом, буду пробовать.
И еще депо Форвард в выходные выплачивает или только в понедельник?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию по ссылке и активацию карты Вы получите 50грн.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:16

Да 10х1000 грн. давал снимать примат
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 20:30

  _PORT_UA написав:
  ukrprom2014 написав:
  _PORT_UA написав:Через кого можно снять по максимуму,если карта мастер кард?

В Привате, Укрсибе - по тысяче за 1 раз. Количество разов - безлимит.

Без комиссии? Есть Укрсиб рядом, буду пробовать.
И еще депо Форвард в выходные выплачивает или только в понедельник?

Дело не в карте, а в тарифе, в котором карта находится! Коко-дебит бесплатно.
pfauter
 
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