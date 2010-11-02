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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4033403440354036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:52

  _PORT_UA написав:
  omb написав:_PORT_UA а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо

Как Вы это делаете, СЭПом? Но там же и у Альфа лимиты на снятие,для Ультры вроде 10к. Да и еще,с 28 апреля могут заблокировать такие переводы.



выводил СЭП на моно 14.9 грн.. Форвард молодец вся операция шла 2-3 часа не более ...
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:22

  _PORT_UA написав:
  omb написав:_PORT_UA а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо

Как Вы это делаете, СЭПом? Но там же и у Альфа лимиты на снятие,для Ультры вроде 10к. Да и еще,с 28 апреля могут заблокировать такие переводы.

Форвардом толкнул на карту и снял. У меня рядом и отделение работает, псли надо больше 10к. Насчет заблокируют, то это чушь, блокируют операции с налом.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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  #<1 ... 4033403440354036
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