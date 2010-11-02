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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:52
_PORT_UA написав: omb написав:_PORT_UA
а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо
Как Вы это делаете, СЭПом? Но там же и у Альфа лимиты на снятие,для Ультры вроде 10к. Да и еще,с 28 апреля могут заблокировать такие переводы.
выводил СЭП на моно 14.9 грн.. Форвард молодец вся операция шла 2-3 часа не более ...
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Додано: Сер 06 тра, 2020 23:22
_PORT_UA написав: omb написав:_PORT_UA
а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо
Как Вы это делаете, СЭПом? Но там же и у Альфа лимиты на снятие,для Ультры вроде 10к. Да и еще,с 28 апреля могут заблокировать такие переводы.
Форвардом толкнул на карту и снял. У меня рядом и отделение работает, псли надо больше 10к. Насчет заблокируют, то это чушь, блокируют операции с налом.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Додано: Чет 07 тра, 2020 07:52
Кто то сталкивался с такой ситуацией: Депозит закончится в выходной день (суббота) проценты и тело на счёт для обслуживания депозитов. Есть карта БВК, можно ли будет на нее перевести деньги, и воспользоваться ими уже на выходных?
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