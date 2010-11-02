выводил СЭП на моно 14.9 грн.. Форвард молодец вся операция шла 2-3 часа не более ...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 тра, 2020 22:52
выводил СЭП на моно 14.9 грн.. Форвард молодец вся операция шла 2-3 часа не более ...
Додано: Сер 06 тра, 2020 23:22
Форвардом толкнул на карту и снял. У меня рядом и отделение работает, псли надо больше 10к. Насчет заблокируют, то это чушь, блокируют операции с налом.
Кешбечные карты!
Додано: Чет 07 тра, 2020 07:52
Депозит закончится в выходной день
Кто то сталкивался с такой ситуацией: Депозит закончится в выходной день (суббота) проценты и тело на счёт для обслуживания депозитов. Есть карта БВК, можно ли будет на нее перевести деньги, и воспользоваться ими уже на выходных?
Додано: Чет 07 тра, 2020 10:34
kianushkolosov Не скажу по депозиту, що завершився, але по депозиту, що діє буквально на минулих вихідних була така ситуація: при терміні виплати відсотків по депозиту 1 травня - у виписці по депозиту їх було видно вже цього ж дня - 1 травня, але на картку вони втрапили лише 4го числа. При цьому на картці увесь цей час у додатку навіть авторизаційний залишок не збільшувався. По аналогії з вашою ситуацією думаю, що навряд ви грошима до вівторка зможете скористатися.
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