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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4033403440354036

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 22:52

  _PORT_UA написав:
  omb написав:_PORT_UA а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо

Как Вы это делаете, СЭПом? Но там же и у Альфа лимиты на снятие,для Ультры вроде 10к. Да и еще,с 28 апреля могут заблокировать такие переводы.



выводил СЭП на моно 14.9 грн.. Форвард молодец вся операция шла 2-3 часа не более ...
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2020 23:22

  _PORT_UA написав:
  omb написав:_PORT_UA а перевести некуда? я в карантинное время на альфу скидую и обналиваюсь, если надо

Как Вы это делаете, СЭПом? Но там же и у Альфа лимиты на снятие,для Ультры вроде 10к. Да и еще,с 28 апреля могут заблокировать такие переводы.

Форвардом толкнул на карту и снял. У меня рядом и отделение работает, псли надо больше 10к. Насчет заблокируют, то это чушь, блокируют операции с налом.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 07:52

Депозит закончится в выходной день

Кто то сталкивался с такой ситуацией: Депозит закончится в выходной день (суббота) проценты и тело на счёт для обслуживания депозитов. Есть карта БВК, можно ли будет на нее перевести деньги, и воспользоваться ими уже на выходных?
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 10:34

kianushkolosov Не скажу по депозиту, що завершився, але по депозиту, що діє буквально на минулих вихідних була така ситуація: при терміні виплати відсотків по депозиту 1 травня - у виписці по депозиту їх було видно вже цього ж дня - 1 травня, але на картку вони втрапили лише 4го числа. При цьому на картці увесь цей час у додатку навіть авторизаційний залишок не збільшувався. По аналогії з вашою ситуацією думаю, що навряд ви грошима до вівторка зможете скористатися.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:06

Интересует, как посмотреть выписку именно по счету, а не по карте?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:17

kianushkolosov
Нет, нельзя.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:27

  anikola13 написав:Интересует, как посмотреть выписку именно по счету, а не по карте?

Якщо не влаштовує те що формується додатком, то дистанційно неможливо - лише у відділенні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 13:55

Через кассу можно пополнять более 200к или лучше до 150к чтобы не палить кантору? :)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:11

proftpd66 Так сейчас вроде от 5к уже надо представиться в кассе
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:14

Платеж по реквизитам

Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?
Искатель
 
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