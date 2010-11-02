RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4034403540364037

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
116
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:29

  Искатель написав:Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?

Уже через 30мин нуна было написать запрос в чат -- де деньги, Зин :!:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 31277
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2485 раз.
Подякували: 3644 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:39

  clientage написав:
  Искатель написав:Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?

Уже через 30мин нуна было написать запрос в чат -- де деньги, Зин :!:

В чат Форварда или ТАСи?

Я в принципе звонил на горячую линию Форварда, те клянутся, что деньги ушли. Я просто не понимаю, что должно показывать в ИБ - зеленую птичку или синие часы?
Искатель
 
Повідомлень: 3643
З нами з: 22.02.16
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:42

есть максимальная сумма СЭП?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 22.12.16
Подякував: 189 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 14:48

  Искатель написав:Я в принципе звонил на горячую линию Форварда, те клянутся, что деньги ушли. Я просто не понимаю, что должно показывать в ИБ - зеленую птичку или синие часы?

Для Форварда нормально показывать синие часы и для фактически ушедших платежей. Обновляет на зеленую птичку с солидной задержкой. Я бы не переживал.
  • 55 грн за карту SportBank c кешбеком 10% https://sportbank.com.ua/promo/?ref=n6UtZre
  • 100 грн за кредитную и 50 грн за дебетную КОКО КАРД Forward Bank http://lx4.me/c/xjc43pUC
  • 50 грн за оформление #PudraCard https://clc.am/TppC_A
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 478
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1441 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:30

  Искатель написав:Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?


У меня никогда не было проблем с платежами по реквизитам в интернет-банке Форварда. Синие часы, действительно, будут еще некоторое время светиться, возможно, даже до завтра. Они не связаны программно с отправкой денег. Как правило, деньги с Форварда улетают в течение часа. Поэтому не волнуйтесь!
Alex9
 
Повідомлень: 41
З нами з: 03.06.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 15:51

  Alex9 написав:
  Искатель написав:Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?


У меня никогда не было проблем с платежами по реквизитам в интернет-банке Форварда. Синие часы, действительно, будут еще некоторое время светиться, возможно, даже до завтра. Они не связаны программно с отправкой денег. Как правило, деньги с Форварда улетают в течение часа. Поэтому не волнуйтесь!

Дошли. Всего лишь за 3 часа. Отправлено 11:53, получено 14:51
Искатель
 
Повідомлень: 3643
З нами з: 22.02.16
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 16:23

Подскажите, если через кассу этого банка в пятницу до 12:00 или после 16:00 пополнит карту Коко-Дебит. То проценты на остаток будет зачислятся ОТ пятницу-субботу или уже ОТ понедельник-вторник?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2772
З нами з: 22.12.16
Подякував: 189 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4034403540364037
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1610, 1611, 1612
Bes » Сер 29 чер, 2005 15:11
16111 2237141
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 17:17
jay2004
Идея Банк 1 ... 1794, 1795, 1796
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 16:49
17954 2526083
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 17:01
mustbe
Банк Глобус 1 ... 625, 626, 627
Модератор » Вів 02 лис, 2010 15:22
6260 833743
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 тра, 2020 16:47
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (16112)
07.05.2020 17:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.