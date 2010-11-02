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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 07 тра, 2020 14:29
Искатель написав:
Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?
Уже через 30мин нуна было написать запрос в чат -- де деньги, Зин
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:39
clientage написав: Искатель написав:
Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?
Уже через 30мин нуна было написать запрос в чат -- де деньги, Зин
В чат Форварда или ТАСи?
Я в принципе звонил на горячую линию Форварда, те клянутся, что деньги ушли. Я просто не понимаю, что должно показывать в ИБ - зеленую птичку или синие часы?
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Искатель
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:42
есть максимальная сумма СЭП?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 07 тра, 2020 14:48
Искатель написав:
Я в принципе звонил на горячую линию Форварда, те клянутся, что деньги ушли. Я просто не понимаю, что должно показывать в ИБ - зеленую птичку или синие часы?
Для Форварда нормально показывать синие часы и для фактически ушедших платежей. Обновляет на зеленую птичку с солидной задержкой. Я бы не переживал.
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:30
Искатель написав:
Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?
У меня никогда не было проблем с платежами по реквизитам в интернет-банке Форварда. Синие часы, действительно, будут еще некоторое время светиться, возможно, даже до завтра. Они не связаны программно с отправкой денег. Как правило, деньги с Форварда улетают в течение часа. Поэтому не волнуйтесь!
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Alex9
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Додано: Чет 07 тра, 2020 15:51
Alex9 написав: Искатель написав:
Сегодня в 11:53 сформировал платеж по реквизитам на ТАСкомбанк, на гривневый счет Викенд.
Уже 14:13 - денег нет. А возле платежа в интернет-банке Форварда - не зеленая галочка, а синие часы.
Это нормально или уже надо начинать волноваться?
У меня никогда не было проблем с платежами по реквизитам в интернет-банке Форварда. Синие часы, действительно, будут еще некоторое время светиться, возможно, даже до завтра. Они не связаны программно с отправкой денег. Как правило, деньги с Форварда улетают в течение часа. Поэтому не волнуйтесь!
Дошли. Всего лишь за 3 часа. Отправлено 11:53, получено 14:51
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Искатель
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Додано: Чет 07 тра, 2020 16:23
Подскажите, если через кассу этого банка в пятницу до 12:00 или после 16:00 пополнит карту Коко-Дебит. То проценты на остаток будет зачислятся ОТ пятницу-субботу или уже ОТ понедельник-вторник?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 07 тра, 2020 20:56
Поїзд в Форварді відправляється 2 рази на день за останній час. Деколи буває 3.
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vitkos
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Додано: Чет 07 тра, 2020 21:24
Есть еще банка, кроме Фарсе, которая дает 12% на остаток при 0% пополнении и вывод?
Кроме Белок - 200к+
ПУМБ - 11%?
Газ, глобус, спортбанк, Todobank не считается.
UPD:
ПУМБ - будет 8% из 10 числа.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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