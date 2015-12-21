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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4035403640374038

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 451
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:53

Подскажите, как Форвард считает льготный период по Коко?
Расчетная дата 11 число. По состоянию на 11.04 на счету была вся сумма кредитного лимита и немного собственных средств. В апреле потратил около 3 тыс. + в мае 2 тыс. На ближайшую РД (11.05) ничего могу не вносить - никаких денег банк с меня не возьмет (страховка отключена)?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 22:54

Re: Форвард Банк Forward Bank

proftpd66 написав:Есть еще банка, кроме Фарсе, которая дает 12% на остаток при 0% пополнении и вывод?

Кроме Белок - 200к+

ПУМБ - 11%?

Газ, глобус, спортбанк, Todobank не считается.

UPD:

ПУМБ - будет 8% из 10 числа.
Sportbank (оксі банк) - 12%, без комісій p2p
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:02

  Anadonta написав:Подскажите, как Форвард считает льготный период по Коко?
Расчетная дата 11 число. По состоянию на 11.04 на счету была вся сумма кредитного лимита и немного собственных средств. В апреле потратил около 3 тыс. + в мае 2 тыс. На ближайшую РД (11.05) ничего могу не вносить - никаких денег банк с меня не возьмет (страховка отключена)?

Грейс до 62 дн
В ИБ, через 2..3дня после РД отображается ОМП (0.5% от долга)
Погасить его нужно до следуещей РД-1
Ну а сумму в грейсе только саппорт знает, иногда :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:50

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:Ну а сумму в грейсе только саппорт знает, иногда


ВЕСЕЛО ЖИВЕМ!! )

+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 23:51

  Rimlyanin1 написав:
proftpd66 написав:Есть еще банка, кроме Фарсе, которая дает 12% на остаток при 0% пополнении и вывод?

Кроме Белок - 200к+

ПУМБ - 11%?

Газ, глобус, спортбанк, Todobank не считается.

UPD:

ПУМБ - будет 8% из 10 числа.
Sportbank (оксі банк) - 12%, без комісій p2p


заявлено в тарифах что комиссия 0.75% есть от 10к грн п2п (или сеп хз) и от 50к в кассе.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 07:08

Кредиты

Этот банк, настоящий лохотрон, каникулы на кредиты не оформляют в связи с карантином, а видят что человек в тяжолом положении, из-за карантина сразу долг передают в коллекторскую организацию, похоже что этот карантин многим банкам просто выгоден.
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  #<1 ... 4035403640374038
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