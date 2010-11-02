А где его смотреть? Не вижу.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:06
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:14
Искатель
А в выписке не пробовали?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?
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