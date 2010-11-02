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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:06
clientage написав:
Грейс до 62 днВ ИБ, через 2..3дня после РД отображается ОМП (0.5% от долга)
Погасить его нужно до следуещей РД-1
Ну а сумму в грейсе только саппорт знает, иногда
А где его смотреть? Не вижу.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:14
Искатель
А в выписке не пробовали?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:46
Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:22
Востаннє редагувалось 2XL
в П'ят 08 тра, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:31
_PORT_UA написав:
Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?
Доброе.
На счет всю сумму закинули в выходной день. Даже с процентами за два выходных дня. А сами проценты по телу депозита зачислили в понедельник.
Я переложила онлайн-депозит, 16%.
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Hella
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:45
Hella написав: _PORT_UA написав:
Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?
Доброе.
На счет всю сумму закинули в выходной день. Даже с процентами за два выходных дня. А сами проценты по телу депозита зачислили в понедельник.
Я переложила онлайн-депозит, 16%.
Не боитесь на год ложить? В наше то время, с нестабильной гривной и еще более не стабильный банковской системой?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:49
_PORT_UA если боишься, то разбиваешь сбережения на несколько валют, в той пропорции на сколько боишься
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:53
Искатель написав: vitkos написав:
Поїзд в Форварді відправляється 2 рази на день за останній час. Деколи буває 3.
Продублирую текст из ветки ТАСа (вдруг не все читают обе ветки):
Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.
Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...
А зачем СЭПом шлете с форварда на ТАС? Вроде P2P с форварда бесплатен? Или что не так с ТАСом при зачислении P2P переводов?
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vpchelko
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:17
vpchelko написав:
Вроде P2P с форварда бесплатен?
Точно бесплатен!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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