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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4036403740384039

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 451
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:06

  clientage написав:Грейс до 62 дн
В ИБ, через 2..3дня после РД отображается ОМП (0.5% от долга)
Погасить его нужно до следуещей РД-1
Ну а сумму в грейсе только саппорт знает, иногда :mrgreen:

А где его смотреть? Не вижу.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:14

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А в выписке не пробовали?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Востаннє редагувалось 2XL в П'ят 08 тра, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:31

  _PORT_UA написав:Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?


Доброе.
На счет всю сумму закинули в выходной день. Даже с процентами за два выходных дня. А сами проценты по телу депозита зачислили в понедельник.
Я переложила онлайн-депозит, 16%.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:45

  Hella написав:
  _PORT_UA написав:Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?



Доброе.
На счет всю сумму закинули в выходной день. Даже с процентами за два выходных дня. А сами проценты по телу депозита зачислили в понедельник.
Я переложила онлайн-депозит, 16%.

Не боитесь на год ложить? В наше то время, с нестабильной гривной и еще более не стабильный банковской системой?
Переходьте http://lx4.me/c/i9w3yceE та отримуйте по 100/50грн. за оформлення кредитної/дебетної карти КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:49

_PORT_UA если боишься, то разбиваешь сбережения на несколько валют, в той пропорции на сколько боишься
Кешбечные карты!
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omb
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 10:53

  Искатель написав:
  vitkos написав:Поїзд в Форварді відправляється 2 рази на день за останній час. Деколи буває 3.


Продублирую текст из ветки ТАСа (вдруг не все читают обе ветки):

Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.

Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...


А зачем СЭПом шлете с форварда на ТАС? Вроде P2P с форварда бесплатен? Или что не так с ТАСом при зачислении P2P переводов?
vpchelko
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 11:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vpchelko написав:Вроде P2P с форварда бесплатен?

Точно бесплатен!
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
100 грн. сразу и КЕШБЕК 8% за оформление - #Pudracard https://is.gd/viNvF9
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