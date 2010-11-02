Додано: П'ят 08 тра, 2020 09:46

Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?

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