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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:10
clientage написав: Искатель написав: clientage написав:
Грейс до 62 днВ ИБ, через 2..3дня после РД отображается ОМП (0.5% от долга)
Погасить его нужно до следуещей РД-1
Ну а сумму в грейсе только саппорт знает, иногда
А где его смотреть? Не вижу.
В апликухе тапнуть по кредитке, потом потянуть белый язык
и там 4я строка сверху : Минимальный платеж, ниже строки Кредитный лимит(эта точно есть)
Если этого ОМП нема, значит еще ПП 1го грейса не закончился, он = 90дн. Ждите следующую РД
#Шотауминянаифонеэтогонифиганеткромекредитноголимитахотяиминималкаизадолженностьесть
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:24
unlock написав:
Шотауминянаифонеэтогонифиганеткромекредитноголимитахотяиминималкаизадолженностьесть
Ну так Минималка(ОМП) ж таки есть. И де она отображается?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:26
clientage написав: unlock написав:
Шотауминянаифонеэтогонифиганеткромекредитноголимитахотяиминималкаизадолженностьесть
Ну так Минималка(ОМП) ж таки есть. И де она отображается?
На ифоне перестала отображаться. Чудакам с юнитибарса лапки нужно переодически ломать. У меня с ними разговор происходит так: 1 день-подача заявки, что есть баг, через 4 дня-перезагрузите телефон, переставьте программу, помогло? нет, у вас баг. спасибо, будем проверять. Через еще 5 дней: ну мы не можем воспроизвести, вы программу перставили, айфон перезагрузили? да, не помогло. не нифиганезнаемсамлох. Еще через 2 дня по тихому в эплсторе - новаяверсияпофиксилиточтонашеля. Через день звонок из саппорта: мы тут новую версию выпустили, пофиксилось? Нет не пофиксилось. Еще через 2 дня новая версия в эплсторе. Вот теперь пофиксилось.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:01
Кочевник написав: Water написав:
Кешбек сегодня должны выплатить?
Так.
Как думаете, по приложению Сильпо будет?
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