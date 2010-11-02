Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:26

clientage написав: unlock написав: Шотауминянаифонеэтогонифиганеткромекредитноголимитахотяиминималкаизадолженностьесть Шотауминянаифонеэтогонифиганеткромекредитноголимитахотяиминималкаизадолженностьесть

Ну так Минималка(ОМП) ж таки есть. И де она отображается? Ну так Минималка(ОМП) ж таки есть. И де она отображается?

На ифоне перестала отображаться. Чудакам с юнитибарса лапки нужно переодически ломать. У меня с ними разговор происходит так: 1 день-подача заявки, что есть баг, через 4 дня-перезагрузите телефон, переставьте программу, помогло? нет, у вас баг. спасибо, будем проверять. Через еще 5 дней: ну мы не можем воспроизвести, вы программу переставили, айфон перезагрузили? да, не помогло. Не, нифиганезнаемсамлох. Еще через 2 дня по тихому в эплсторе описание новой версии - новаяверсияпофиксилиточтонашеля. Через день звонок из саппорта: мы тут новую версию выпустили, пофиксилось? Нет не пофиксилось. Еще через 2 дня новая версия в эплсторе. Вот теперь пофиксилось.Так было с сканированием физической карте в приложении для перекидки с карты форварда на другую карту. Сканирование вообще на айфоне не работало. Они используют для этого SDK от PAY.CARDS(). Все было как описано выше - отрицание проблемы, смирение, решение. До конца так и не решили, сейчас для того, чтобы сосканировать карту на айфоне Х, нужно не взять карту в рамку, а взять в рамку номер карты, и так играться минуту, чтобы номер сосканировался как-нибудь. Самое грустное, что на сайте пей кардс есть демо программа, которая демонстрирует возможности ихнего СДК, так вот она сканирует ту же карту на том же айфоне моментально и рамкой ловит именно границы карты.