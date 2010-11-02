clientage написав:Грейс до 62 дн В ИБ, через 2..3дня после РД отображается ОМП (0.5% от долга) Погасить его нужно до следуещей РД-1 Ну а сумму в грейсе только саппорт знает, иногда
А где его смотреть? Не вижу.
В апликухе тапнуть по кредитке, потом потянуть белый язык и там 4я строка сверху : Минимальный платеж, ниже строки Кредитный лимит(эта точно есть) Если этого ОМП нема, значит еще ПП 1го грейса не закончился, он = 90дн. Ждите следующую РД
Ну так Минималка(ОМП) ж таки есть. И де она отображается?
На ифоне перестала отображаться. Чудакам с юнитибарса лапки нужно переодически ломать. У меня с ними разговор происходит так: 1 день-подача заявки, что есть баг, через 4 дня-перезагрузите телефон, переставьте программу, помогло? нет, у вас баг. спасибо, будем проверять. Через еще 5 дней: ну мы не можем воспроизвести, вы программу переставили, айфон перезагрузили? да, не помогло. Не, нифиганезнаемсамлох. Еще через 2 дня по тихому в эплсторе описание новой версии - новаяверсияпофиксилиточтонашеля. Через день звонок из саппорта: мы тут новую версию выпустили, пофиксилось? Нет не пофиксилось. Еще через 2 дня новая версия в эплсторе. Вот теперь пофиксилось. Так было с сканированием физической карте в приложении для перекидки с карты форварда на другую карту. Сканирование вообще на айфоне не работало. Они используют для этого SDK от PAY.CARDS(https://pay.cards/). Все было как описано выше - отрицание проблемы, смирение, решение. До конца так и не решили, сейчас для того, чтобы сосканировать карту на айфоне Х, нужно не взять карту в рамку, а взять в рамку номер карты, и так играться минуту, чтобы номер сосканировался как-нибудь. Самое грустное, что на сайте пей кардс есть демо программа, которая демонстрирует возможности ихнего СДК, так вот она сканирует ту же карту на том же айфоне моментально и рамкой ловит именно границы карты.
Востаннє редагувалось unlock в П'ят 08 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 4 разів.