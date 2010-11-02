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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4038403940404041>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 451
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:10

  clientage написав:
  Искатель написав:
  clientage написав:Грейс до 62 дн
В ИБ, через 2..3дня после РД отображается ОМП (0.5% от долга)
Погасить его нужно до следуещей РД-1
Ну а сумму в грейсе только саппорт знает, иногда :mrgreen:

А где его смотреть? Не вижу.

В апликухе тапнуть по кредитке, потом потянуть белый язык :) и там 4я строка сверху : Минимальный платеж, ниже строки Кредитный лимит(эта точно есть)
Если этого ОМП нема, значит еще ПП 1го грейса не закончился, он = 90дн. Ждите следующую РД

#Шотауминянаифонеэтогонифиганеткромекредитноголимитахотяиминималкаизадолженностьесть
unlock
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:24

Re: Форвард Банк Forward Bank

  unlock написав:Шотауминянаифонеэтогонифиганеткромекредитноголимитахотяиминималкаизадолженностьесть

Ну так Минималка(ОМП) ж таки есть. И де она отображается?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 12:26

  clientage написав:
  unlock написав:Шотауминянаифонеэтогонифиганеткромекредитноголимитахотяиминималкаизадолженностьесть

Ну так Минималка(ОМП) ж таки есть. И де она отображается?

На ифоне перестала отображаться. Чудакам с юнитибарса лапки нужно переодически ломать. У меня с ними разговор происходит так: 1 день-подача заявки, что есть баг, через 4 дня-перезагрузите телефон, переставьте программу, помогло? нет, у вас баг. спасибо, будем проверять. Через еще 5 дней: ну мы не можем воспроизвести, вы программу переставили, айфон перезагрузили? да, не помогло. Не, нифиганезнаемсамлох. Еще через 2 дня по тихому в эплсторе описание новой версии - новаяверсияпофиксилиточтонашеля. Через день звонок из саппорта: мы тут новую версию выпустили, пофиксилось? Нет не пофиксилось. Еще через 2 дня новая версия в эплсторе. Вот теперь пофиксилось.
Так было с сканированием физической карте в приложении для перекидки с карты форварда на другую карту. Сканирование вообще на айфоне не работало. Они используют для этого SDK от PAY.CARDS(https://pay.cards/). Все было как описано выше - отрицание проблемы, смирение, решение. До конца так и не решили, сейчас для того, чтобы сосканировать карту на айфоне Х, нужно не взять карту в рамку, а взять в рамку номер карты, и так играться минуту, чтобы номер сосканировался как-нибудь. Самое грустное, что на сайте пей кардс есть демо программа, которая демонстрирует возможности ихнего СДК, так вот она сканирует ту же карту на том же айфоне моментально и рамкой ловит именно границы карты.
Востаннє редагувалось unlock в П'ят 08 тра, 2020 14:19, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 13:01

  Кочевник написав:
  Water написав:Кешбек сегодня должны выплатить?

Так.

Как думаете, по приложению Сильпо будет?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:22

  andreyiskra написав:
  Кочевник написав:
  Water написав:Кешбек сегодня должны выплатить?

Так.

Как думаете, по приложению Сильпо будет?
должен быть
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 3% комунал +25 ГРН за рег-цию EasyPay https://is.gd/nZ2afM
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:37

  andreyiskra написав:
  Кочевник написав:
  Water написав:Кешбек сегодня должны выплатить?

Так.

Как думаете, по приложению Сильпо будет?

РОзказуйте, чи був?
Бо вже насипали.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 14:54

  Кочевник написав:
  andreyiskra написав:
  Water написав:Кешбек сегодня должны выплатить?

Как думаете, по приложению Сильпо будет?

РОзказуйте, чи був?
Бо вже насипали.

Так, виплатили по всім сільпо.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:02

Выплатили все точно и по Сильпо, и по Форе!
P.S. Со вторника понижение ставок, бонус через ИБ снижается до +1 вместо +2, так что сегодня ещё можно застолбиться.
Востаннє редагувалось AlexSV в П'ят 08 тра, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 15:03

  andreyiskra написав:
  Кочевник написав:
  Water написав:Кешбек сегодня должны выплатить?

Так.

Как думаете, по приложению Сильпо будет?

Конечно! Уже есть!
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:24

  _PORT_UA написав:
  Hella написав:
  _PORT_UA написав:Доброе утро. Как в Форварде с депо,которые заканчиваются в выходные дни. Возврат день в день, или в первый рабочий после выходных?



Доброе.
На счет всю сумму закинули в выходной день. Даже с процентами за два выходных дня. А сами проценты по телу депозита зачислили в понедельник.
Я переложила онлайн-депозит, 16%.

Не боитесь на год ложить? В наше то время, с нестабильной гривной и еще более не стабильный банковской системой?


Нет, у меня понемногу в нескольких банках, где-то да останется ). Время перекладывать в ТАСе, а там 12,5, вот думаю, что делать )?
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