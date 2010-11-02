Стовпових нема?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:37
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:46
Че там думать, ложить под 16%, если больше некуда.
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:28
По пикэндго (Велмарт - Кишеня) тоже есть кешбэк. Карта поработала на славу.
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