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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:37
Hella написав:
Время перекладывать в ТАСе, а там 12,5, вот думаю, что делать )?
Стовпових нема?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:46
Hella написав:
Нет, у меня понемногу в нескольких банках, где-то да останется ). Время перекладывать в ТАСе, а там 12,5, вот думаю, что делать )?
Че там думать, ложить под 16%, если больше некуда.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:28
По пикэндго (Велмарт - Кишеня) тоже есть кешбэк. Карта поработала на славу.
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sens
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