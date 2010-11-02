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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:37
Hella написав:
Время перекладывать в ТАСе, а там 12,5, вот думаю, что делать )?
Стовпових нема?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:46
Hella написав:
Нет, у меня понемногу в нескольких банках, где-то да останется ). Время перекладывать в ТАСе, а там 12,5, вот думаю, что делать )?
Че там думать, ложить под 16%, если больше некуда.
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:28
По пикэндго (Велмарт - Кишеня) тоже есть кешбэк. Карта поработала на славу.
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rollo
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:19
Є Депозитка і БВК. БВК скоро скінчить термін дії. Відкриють замість БВК КоКо дебіт чи відмовлять через наявну депозитку?
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:21
Депозитка - никак не мешает коко-дебетке
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mustbe
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:24
mustbe написав:
Депозитка - никак не мешает коко-дебетке
А для повної наглості - "БВК + Депозитка"?
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Кочевник
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:29
Кочевник написав: mustbe написав:
Депозитка - никак не мешает коко-дебетке
А для повної наглості - "БВК + Депозитка"?
Есть БВК, Депозитка и КоКо. Ещё хочу Коко Визу.
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lel
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:55
greenozon написав: AlexSV написав:
P.S. Со вторника понижение ставок, бонус через ИБ снижается до +1 вместо +2, так что сегодня ещё можно застолбиться.
маєте інсайдера?
Да зачем нам инсайдер, если уже с сегодняшнего дня опустили ставки.
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:19
lubopytnaya написав:
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.
Не долго музыка играла, видать запахло жаренным
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newset
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