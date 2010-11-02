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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4038403940404041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 451
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:37

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Hella написав:Время перекладывать в ТАСе, а там 12,5, вот думаю, что делать )?

Стовпових нема?
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1673 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 16:46

  Hella написав:Нет, у меня понемногу в нескольких банках, где-то да останется ). Время перекладывать в ТАСе, а там 12,5, вот думаю, что делать )?
Че там думать, ложить под 16%, если больше некуда.
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 17:28

По пикэндго (Велмарт - Кишеня) тоже есть кешбэк. Карта поработала на славу.
rollo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Є Депозитка і БВК. БВК скоро скінчить термін дії. Відкриють замість БВК КоКо дебіт чи відмовлять через наявну депозитку?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:21

Депозитка - никак не мешает коко-дебетке
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:24

  mustbe написав:Депозитка - никак не мешает коко-дебетке

А для повної наглості - "БВК + Депозитка"?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:27

Re: Форвард Банк Forward Bank

  AlexSV написав:P.S. Со вторника понижение ставок, бонус через ИБ снижается до +1 вместо +2, так что сегодня ещё можно застолбиться.


маєте інсайдера? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кочевник написав:
  mustbe написав:Депозитка - никак не мешает коко-дебетке

А для повної наглості - "БВК + Депозитка"?
Есть БВК, Депозитка и КоКо. Ещё хочу Коко Визу.
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 18:55

  greenozon написав:
  AlexSV написав:P.S. Со вторника понижение ставок, бонус через ИБ снижается до +1 вместо +2, так что сегодня ещё можно застолбиться.


маєте інсайдера? :)

Да зачем нам инсайдер, если уже с сегодняшнего дня опустили ставки.

"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:19

  lubopytnaya написав:
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.


Не долго музыка играла, видать запахло жаренным :lol:
newset
 
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