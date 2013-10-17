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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4039404040414042

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 451
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
117
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
84
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
96
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
63
Всього голосів : 451
Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:37

  newset написав:
  lubopytnaya написав:
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.


Не долго музыка играла, видать запахло жаренным :lol:


В приложении- 16 и 15. Как и было.
Gost2013
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:39

  lubopytnaya написав:
  greenozon написав:
  AlexSV написав:P.S. Со вторника понижение ставок, бонус через ИБ снижается до +1 вместо +2, так что сегодня ещё можно застолбиться.


маєте інсайдера? :)

Да зачем нам инсайдер, если уже с сегодняшнего дня опустили ставки.

"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.
Годину тому, при тому що на сайтi вже свiтилосл 14,5%, дало вiдкрити пiд 16%
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:39

  Gost2013 написав:
  newset написав:
  lubopytnaya написав:
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.


Не долго музыка играла, видать запахло жаренным :lol:


В приложении- 16 и 15. Как и было.


Все по-старому.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

Кипиш :lol:
Я думаю свинорылам дали тайм на столбы до вторника, а пересичному уже отлуп на сайте.
newset
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:52

  Искатель написав:
  vitkos написав:Поїзд в Форварді відправляється 2 рази на день за останній час. Деколи буває 3.


Продублирую текст из ветки ТАСа (вдруг не все читают обе ветки):

Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.

Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...

А не думали что оба тормозят? :D
Maksi2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:53

  newset написав:
  lubopytnaya написав:
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.


Не долго музыка играла, видать запахло жаренным :lol:

Ну, я-то успела застолбиться под 16%, но толку-то?
У меня сейчас и так уже больше Фонда, а ближайшие депозиты заканчиваются в августе.
А т.к. пополнение возможно всего лишь в течение 90 дней со дня открытия, то придется пополнить в июле и вылезти за два фонда.
Ну, или не пополнять :(
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:57

  lubopytnaya написав:Ну, я-то успела застолбиться под 16%, но толку-то?
У меня сейчас и так уже больше Фонда, а ближайшие депозиты заканчиваются в августе.
А т.к. пополнение возможно всего лишь в течение 90 дней со дня открытия, то придется пополнить в июле и вылезти за два фонда.
Ну, или не пополнять :(


В вашей подписи все сказано - риск, либо ничего. Учитывая, что Форвард вовремя снижает ставки, то переживать ближайшие 3+ месяца так точно не стоит :)
ИМХО выше фонда надолго не рискуйте.
Востаннє редагувалось newset в П'ят 08 тра, 2020 20:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

А кто то расторгал депо в Форварде? Как это работает и работает ли?
И подскажите по остаткам по КоКо Дебетке. Если я обнулю на выходных, а во вторник положу обратно,то как посчитает система?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:46

  lel написав:
Кочевник написав:
  mustbe написав:Депозитка - никак не мешает коко-дебетке

А для повної наглості - "БВК + Депозитка"?
Есть БВК, Депозитка и КоКо. Ещё хочу Коко Визу.

Скопил веер: БВК, Коко Кр, Коко Дб МК, Коко Дб Виза, Депозитка.)
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