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Форвард Банк Forward Bank
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:37
newset написав: lubopytnaya написав:
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.
Не долго музыка играла, видать запахло жаренным
В приложении- 16 и 15. Как и было.
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Gost2013
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:39
lubopytnaya написав: greenozon написав: AlexSV написав:
P.S. Со вторника понижение ставок, бонус через ИБ снижается до +1 вместо +2, так что сегодня ещё можно застолбиться.
маєте інсайдера?
Да зачем нам инсайдер, если уже с сегодняшнего дня опустили ставки.
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.
Годину тому, при тому що на сайтi вже свiтилосл 14,5%, дало вiдкрити пiд 16%
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:39
Gost2013 написав: newset написав: lubopytnaya написав:
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.
Не долго музыка играла, видать запахло жаренным
В приложении- 16 и 15. Как и было.
Все по-старому.
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:48
Кипиш
Я думаю свинорылам дали тайм на столбы до вторника, а пересичному уже отлуп на сайте.
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newset
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:52
Искатель написав: vitkos написав:
Поїзд в Форварді відправляється 2 рази на день за останній час. Деколи буває 3.
Продублирую текст из ветки ТАСа (вдруг не все читают обе ветки):
Итак, платеж СЭП (по реквизитам) из Форварда в ТАС занял ровно 3 часа.
Тут писали, что доходит за 1-1,5 часа.
Теперь осталось понять:
1) кто затормозил - Форвард отправку или ТАС зачисление;
2) что сделать, чтобы ускорить?
В свете покупки валюты иногда и минуты играют роль...
А не думали что оба тормозят?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:53
newset написав: lubopytnaya написав:
"Онлайн*" уже не 16%, а 14,5% на год и 14,75% на 2 года.
Не долго музыка играла, видать запахло жаренным
Ну, я-то успела застолбиться под 16%, но толку-то?
У меня сейчас и так уже больше Фонда, а ближайшие депозиты заканчиваются в августе.
А т.к. пополнение возможно всего лишь в течение 90 дней со дня открытия, то придется пополнить в июле и вылезти за два фонда.
Ну, или не пополнять
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 19:57
lubopytnaya написав:
Ну, я-то успела застолбиться под 16%, но толку-то?
У меня сейчас и так уже больше Фонда, а ближайшие депозиты заканчиваются в августе.
А т.к. пополнение возможно всего лишь в течение 90 дней со дня открытия, то придется пополнить в июле и вылезти за два фонда.
Ну, или не пополнять
В вашей подписи все сказано - риск, либо ничего. Учитывая, что Форвард вовремя снижает ставки, то переживать ближайшие 3+ месяца так точно не стоит ИМХО
выше фонда надолго не рискуйте.
Востаннє редагувалось newset
в П'ят 08 тра, 2020 20:02, всього редагувалось 2 разів.
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newset
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:10
А кто то расторгал депо в Форварде? Как это работает и работает ли?
И подскажите по остаткам по КоКо Дебетке. Если я обнулю на выходных, а во вторник положу обратно,то как посчитает система?
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Додано: П'ят 08 тра, 2020 20:46
lel написав: Кочевник написав: mustbe написав:
Депозитка - никак не мешает коко-дебетке
А для повної наглості - "БВК + Депозитка"?
Есть БВК, Депозитка и КоКо. Ещё хочу Коко Визу.
Скопил веер: БВК, Коко Кр, Коко Дб МК, Коко Дб Виза, Депозитка.)
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