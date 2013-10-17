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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:24
lubopytnaya ну то готовтесь переливаться в валюту... 10% в гривне + налоги + курсовые риски... да ну его нафик имхо
Кешбечные карты!
Додано: П'ят 08 тра, 2020 21:59
Срочный депозит , вещь бестолковая даже при 18-22%. Опять сильная нестабильность , вирусы, война , НЛО. Опять девальвация на 15-40%. И даже 120% девальвация как в 2008 году .
До восстребования 10-14% . Абсолютно нормально, главное чтобы можно было бы снять во время .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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